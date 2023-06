Il n’y aura pas seulement les amateurs de sacs de luxe signés Louis Vuitton qui trouveront leur compte au Royalmount, assure le promoteur du projet. La Canadienne, Dynamite, Aldo, Garage, La Vie en Rose et Arc’téryx comptent parmi les marques qui éliront domicile dans les locaux du futur centre commercial en pleine construction à l’angle des autoroutes 15 et 40.

La question de la construction résidentielle n’est toujours pas réglée, mais les détaillants, de leur côté, pourront accueillir leurs premiers clients à l’été 2024. Avec l’arrivée de ces enseignes, dont l’annonce sera faite ce mercredi, Carbonleo, société qui développe le projet, assure ainsi que le Royalmount n’est pas seulement synonyme de produits haut de gamme. On a le souci d’offrir du « luxe inclusif » s’adressant à une plus large clientèle.

« On appelle ça le luxe pour tous », affirme en entrevue son chef de la direction, Andrew Lutfy.

En novembre dernier, M. Lutfy avait annoncé avec beaucoup de fierté que ce projet de développement de 7 milliards de dollars – qui accueillera à la fois des magasins, des restaurants, des bureaux, des salles de spectacles, un parc linéaire de 3 km et un aquarium – serait une destination de luxe « de renommée internationale » avec l’arrivée de Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. et RH.

« Notre défi, c’est qu’on fait un développement de classe mondiale. En partant de ça, ça prend dès le départ la participation des marques mondiales les plus importantes. Effectivement, il y a pas mal de luxe là-dedans », admet-il.

Ainsi, en plus des détaillants québécois, Carbonleo a également annoncé que Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman et TAG Heuer s’ajouteraient à la liste des marques présentes au Royalmount. Plusieurs d’entre elles y ouvriront pour la première fois une boutique à Montréal.

Mais M. Lutfy se dit conscient de l’importance de compter aussi sur des noms que les consommateurs d’ici connaissent et fréquentent déjà, comme Browns, Aldo ou La Vie en Rose. « C’est un projet qui s’installe ici au Québec. Donc il faut avoir des marques qui résonnent ici. »

Et parmi celles-ci, plusieurs occuperont un espace important sur le site. Browns avec ses chaussures s’installera dans un local de plus de 5000 pieds carrés. Les clients qui cherchent les vêtements de sports et de détente de Moose Knuckles feront, de leur côté, leur magasinage dans une boutique mesurant 3800 pieds carrés, alors que Garage, détaillant de vêtements pour adolescentes propriété d’Andrew Lutfy, disposera d’un local de 3500 pieds carrés.

Au cours des prochains mois, Carbonleo fera l’annonce de l’arrivée d’autres marques, autant de luxe que locales. Sur les 170 espaces disponibles, la grande majorité aurait déjà trouvé preneur.

Miser sur le REM

Par ailleurs, à l’heure où tous les yeux sont rivés sur les problèmes de congestion causés notamment par la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ou par d’autres travaux routiers, M. Lutfy, dont le projet est situé dans un secteur déjà fort achalandé, fait le pari que de nombreux clients du Royalmount, même ceux qui achètent du Gucci, pourraient s’y rendre en transports en commun.

Il mise d’ailleurs énormément sur le Réseau express métropolitain (REM). « Je suis convaincu que ça va être comme New York et qu’on va avoir de plus en plus une grande diversité de passagers dans les transports en commun, spécifiquement dans le métro et à travers le REM. Avec le REM, on vient relier plein d’endroits dans le Grand Montréal. »

En ce qui concerne la construction de condos et de logements – prévue dans le projet –, la question n’est toujours pas réglée. « Pour la composante résidentielle, on est toujours en discussion », reconnaît Andrew Lutfy.

Carbonleo « est toujours en attente du permis de [la] Ville [de] Mont-Royal qui permettra un changement de zonage afin d’y construire des résidences ».

« Pour moi, ce n’est pas une question de “si” mais une question de “quand”. Il faut rappeler qu’en ce moment, nous sommes en train de construire la phase 1, c’est la phase la plus importante. Mais il va peut-être y avoir 19 autres phases qui vont suivre. »