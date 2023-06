La société pharmaceutique québécoise JAMP Pharma planifie la construction d’une usine de médicaments génériques occupant une surface d’au moins 3700 mètres carrés à Longueuil, dans la zone industrielle de l’aéroport de Saint-Hubert.

« Modèle de densité en milieu industriel, ce futur bâtiment de trois étages avec stationnement souterrain servira à abriter une usine flambant neuve destinée à la fabrication, principalement, mais permettra également de réaliser de la recherche et du développement, en plus de permettre des fonctions d’administration », a dit jeudi en fin d’après-midi Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Répondant à une demande d’entrevue de La Presse faite au bureau du président de JAMP Pharma, Louis Pilon, la directrice du marketing et des communications Alexandra Lewicki avait indiqué plus tôt cette semaine que l’entreprise n’avait pas d’annonce à faire pour le moment.

Terrain de 2,6 millions

Selon des documents de la Ville de Longueuil, JAMP Pharma a fait le 14 octobre dernier une offre d’achat de 2,6 millions de dollars sur un terrain de 9290 mètres carrés (100 000 pieds carrés) à vocation industrielle dans la zone aéroportuaire de Saint-Hubert.

Depuis, la Ville de Longueuil a signé le 30 novembre 2022 l’acceptation d’une offre d’achat. L’entente n’a pas encore été notariée et est conditionnelle à une vérification diligente par JAMP, qui est encore en cours. Une partie de cette vérification est déjà faite, JAMP ayant fait faire des analyses de sol l’assurant que le terrain ne contient pas de zones humides ou hydriques telles que définies dans la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le contrat stipule que les installations devront mesurer « au moins 40 000 pieds carrés » (3716 mètres carrés). La valeur minimale du nouveau bâtiment doit être « d’au moins 5 millions de dollars », une approximation n’incluant vraisemblablement que la construction et non le matériel de production de l’usine et des laboratoires ni les coûteuses certifications de Santé Canada et de la Food and Drug Administration américaine.

JAMP recrute en fabrication

Parallèlement, JAMP Pharma a lancé un concours visant le recrutement d’un directeur de la fabrication répondant directement au président.

La description de tâches nomme en premier lieu l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique pour « mettre en place des installations de fabrication de classe mondiale », mais aussi des « opérations de laboratoire et de recherche et développement ».

JAMP est surtout un importateur et un distributeur de médicaments génériques.

Le président de JAMP, Louis Pilon, s’est souvent prononcé sur la nécessité pour le Québec de favoriser la production locale de médicaments génériques, qui sont actuellement produits en grande partie à l’étranger dans des pays à faible coût. Depuis la pandémie de COVID-19, cet argument a une oreille favorable au gouvernement du Québec, qui a accordé des subventions de 25 millions respectivement à Pharmascience, de Candiac, et à Jubilant Pharma, de Montréal.

L’offre d’achat sur le terrain à Longueuil stipule que l’entreprise est admissible au programme de crédit de taxes adopté en 2017 par la Ville de Longueuil pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises dans sa zone aéroportuaire.

Si la transaction se réalise, JAMP Pharma s’engage à terminer la construction du bâtiment 30 mois après la signature du contrat de vente, soit fin 2026.