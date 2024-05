Grâce à de nouveaux vols directs vers Montréal, à des hôtels rénovés et à un engouement pour les restaurants montréalais, Tourisme Montréal a lancé la saison touristique estivale mardi dans le Vieux-Port avec des prévisions d’affaires enthousiastes.

Les touristes seront au rendez-vous au cours de l’été dans la métropole, selon les indicateurs touristiques analysés par Tourisme Montréal. Déjà, l’intérêt des visiteurs pour la destination est en augmentation, affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Dans Google, on observe une hausse de 18 % de recherches au sujet de Montréal comparativement à 2023. »

Les niveaux de visiteurs prépandémiques sont de retour depuis l’an dernier. En 2019, la métropole avait atteint un nombre record de 11 millions de vacanciers, qui a été égalé en 2023. Pour 2024, Tourisme Montréal s’attend à recevoir 2 % de plus de voyageurs.

« On ne parle plus de 2019 ni de COVID, on est rendus dans la stabilité positive, on a dépassé les chiffres de 2019 et on continue sur notre lancée avec une croissance plus douce », explique Yves Lalumière en entrevue.

Les nuitées de juin à septembre déjà réservées

Pour la saison estivale, Tourisme Montréal prévoit un taux d’occupation dans les hôtels de 80 % avec des sommets à 89 % durant le Grand Prix, à 88 % lors d’Osheaga et à 84 % pendant le Festival international de jazz. Les tarifs moyens seront 2,5 % plus élevés qu’en 2023.

Les revenus de l’industrie touristique augmenteront de 5 à 7 %. « C’est légèrement mieux que l’inflation », souligne le PDG.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

L’industrie compte sur des clients qui fouleront le sol de la métropole pour la première fois. « On a la chance d’avoir un aéroport qui développe ses destinations internationales. Air Canada ajoute des vols directs Montréal-Séoul, en Corée du Sud, ce qui nous apporte une nouvelle clientèle, explique-t-il. On augmente aussi le nombre de villes aux États-Unis, donc on rajoute Houston, Texas, qui est une ville en émergence importante, et St. Louis. »

Comme il y a de plus en plus d’intérêt de la part des francophones, Air Transat a ajouté Montréal-Marrakech à son offre.

Des vols directs vers Stockholm et Tulum viennent s’ajouter à Tokyo et à Dubaï, déjà fort populaires. Montréal-Trudeau s’attend ainsi à voir débarquer 1 million de passagers de plus que l’an dernier. Ce nombre correspond à une augmentation de 17 % par rapport à 2023 pour les arrivées internationales, à 13 % de plus pour les vols en provenance des États-Unis et à 9 % pour les touristes arrivant du Canada.

« La clientèle internationale est extrêmement bonne pour nous et la clientèle américaine continue d’être bonne, car aux États-Unis, il n’y a pas de récession », précise Yves Lalumière, qui ajoute que les activités culturelles et les restaurants de Montréal sont prisés des touristes.

Ce que confirme d’ailleurs la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada dévoilée lundi avec en tête du palmarès Mon lapin. Avec ses 28 restaurants, Montréal surclasse de 4 restaurants Toronto sur la prestigieuse liste.

Pour ce qui est des croisiéristes, Touriste Montréal s’attend à voir accoster au port de Montréal une trentaine de navires avec au total 65 000 passagers et membres d’équipage. Cette clientèle de luxe générera selon l’organisme des retombées économiques d’environ 19,5 millions de dollars.

Tourisme Montréal croit que les nouvelles activités au programme pendant l’été comme L’Appel Montréal et le Palomosa convaincront les touristes que la métropole est une destination qui permet de libérer le fun en soi, comme le dit sa publicité.