L’entreprise, anciennement connue sous le nom de Groupe SNC-Lavalin, affirme que le bénéfice s’est élevé à 26 cents par action pour le trimestre terminé le 31 mars, en hausse par rapport à un bénéfice de 28,4 millions, ou 16 cents par action, un an plus tôt.

AtkinsRéalis annonce un bénéfice et un chiffre d’affaires en hausse

(Montréal) AtkinsRéalis a annoncé que son bénéfice attribuable aux actionnaires au premier trimestre s’est élevé à 45,5 millions, ses revenus ayant augmenté de près de 20 % par rapport à l’année dernière.

La Presse Canadienne

L’entreprise, anciennement connue sous le nom de Groupe SNC-Lavalin, affirme que le bénéfice s’est élevé à 26 cents par action pour le trimestre terminé le 31 mars, en hausse par rapport à un bénéfice de 28,4 millions, ou 16 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus du trimestre ont totalisé 2,26 milliards, contre 2,02 milliards au premier trimestre de 2023.

AtkinsRéalis affirme que son bénéfice ajusté provenant de ses services professionnels et de la gestion de projets s’est élevé à 42 cents par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 32 cents par action un an plus tôt.

Dans ses perspectives, l’entreprise indique qu’elle s’attend en 2024 à une croissance interne de son chiffre d’affaires du secteur énergie nucléaire entre 15 et 20 %, en hausse par rapport aux attentes antérieures d’une croissance comprise entre 12 et 15 %.

Elle indique également que les frais de vente, généraux et administratifs de ses activités de services professionnels et de gestion de projets pour l’ensemble de l’année s’élèveront à environ 130 millions, en hausse par rapport aux prévisions précédentes d’environ 110 millions.