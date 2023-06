(Toronto) BMO Groupe financier annonce jeudi avoir conclu son acquisition du programme de récompenses de fidélité Air Miles au Canada.

La Presse Canadienne

L’institution financière indique qu’elle prévoit d’étendre le programme avec de nouvelles façons de gagner et d’échanger des points, notamment une plate-forme de réservation de voyage améliorée et une nouvelle façon d’accumuler des points grâce à la numérisation des reçus.

BMO a annoncé en mars l’acquisition d’Air Miles après le dépôt de bilan de la société mère américaine du programme.

Air Miles est l’un des programmes de fidélisation les plus anciens et les plus importants au Canada, avec près de 10 millions d’utilisateurs actifs.

Le président d’Air Miles, Shawn Stewart, a déclaré que l’acquisition donne au programme une stabilité et une opportunité d’investir dans le programme.

BMO affirme que les utilisateurs auront également de nouvelles opportunités de gagner et d’échanger des points avec des marques canadiennes de mode, de voyage, d’épicerie, de livraison de repas, d’articles pour la maison et de technologie.