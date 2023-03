Quatrième trimestre

Les profits de la Banque de Montréal en baisse

(Toronto) La Banque de Montréal a indiqué mardi qu’elle se concentrait sur son acquisition de Bank of the West pour 16,3 milliards US, qui a dominé ses résultats du quatrième trimestre, et qu’elle refaçonnerait son bilan au cours des prochains trimestres.