(Toronto) Best Buy, l’un des plus grands détaillants de biens électroniques au pays, a annoncé mercredi la mise à pied d’environ 0,7 % de son effectif, ce qui représente environ 700 employés.

La Presse Canadienne

Une porte-parole de la division canadienne du détaillant, Anna LeGresley, a précisé que certains travailleurs avaient également été transférés dans différents magasins.

Il n’était pas clair si cette restructuration comprenait des fermetures de magasins.

Best Buy n’a pas indiqué si les pertes d’emplois avaient lieu tant au Canada qu’aux États-Unis, ou si les mises à pied concernaient des employés du siège social en plus des employés du commerce de détail.

Même si les magasins remercient souvent du personnel temporaire après la période chargée des Fêtes, les mises à pied semblent cette fois être plus nombreuses que d’habitude.

À la fin de l’exercice 2022, Best Buy employait environ 105 000 employés aux États-Unis et au Canada, selon le rapport annuel de l’entreprise. Cet effectif était composé d’environ 55 % d’employés à temps plein, 35 % d’employés à temps partiel et 10 % d’employés occasionnels saisonniers.

Les mises à pied interviennent après une série de suppressions d’emplois en août, qui auraient touché des centaines de travailleurs, principalement aux États-Unis.

Best Buy, qui est inscrite à la Bourse aux États-Unis, a vu ses ventes fléchir à la suite de la forte demande pour les biens électroniques pendant la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué faisant suite à la publication des résultats du troisième trimestre de la société en novembre, la cheffe de la direction de Best Buy, Corie Barry, a précisé qu’il s’agissait « clairement d’un environnement difficile » pour son industrie.

Best Buy a enregistré un bénéfice net de 277 millions US pour le trimestre clos le 29 octobre, comparativement à celui de 499 millions US du même trimestre un an plus tôt.