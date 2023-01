Le PDG de l’entreprise, Jim Fitterling, a évoqué « le ralentissement de la croissance mondiale, les difficultés sur les marchés de l’énergie et le déstockage » opéré par ses clients pour expliquer ces résultats décevants.

Dow déçoit au 4 e trimestre et supprime 2000 emplois

(New York) Le groupe américain de produits chimiques et de matériaux pour les industriels Dow a présenté jeudi des résultats financiers inférieurs aux attentes pour le 4e trimestre 2022 et annoncé la suppression d’environ 2000 postes dans le monde.

Agence France-Presse

De septembre à décembre, Dow a vu son chiffre d’affaires s’établir à 11,9 milliards de dollars, en baisse de 17 % sur un an et en dessous des attentes du marché.

Son bénéfice net trimestriel a été de 613 millions de dollars. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il a été de de 46 cents, loin des 58 cents prévus par Wall Street.

Le PDG de l’entreprise, Jim Fitterling, a évoqué « le ralentissement de la croissance mondiale, les difficultés sur les marchés de l’énergie et le déstockage » opéré par ses clients pour expliquer ces résultats décevants.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une demande moins soutenue avaient déjà perturbé l’activité de Dow au cours des précédents trimestres.

Si M. Fitterling s’est montré optimiste pour 2023, envisageant un ralentissement de l’inflation aux États-Unis, une amélioration sur le front de l’énergie en Europe ainsi qu’une réouverture de la Chine, il s’est dit « prudent et proactif en mettant en œuvre un cahier des charges d’actions ciblées visant à optimiser les coûts de la main-d’œuvre et des services ».

À cet égard, Dow a annoncé réduire ses effectifs mondiaux d’environ 2000 postes dans le cadre d’un vaste plan d’économies de 1 milliard de dollars.

Ces licenciements représentent près de 6 % des effectifs du groupe, qui comptait un peu moins de 36 000 employés début 2022.

L’action de Dow plongeait de près de 7 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

Basé à Midland dans le Michigan, le groupe est l’un des plus grands fabricants au monde d’additifs plastiques, de polyéthylène, de résines et de silicone.