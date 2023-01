(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé mardi la mise à pied de 2 % de son effectif, soit environ 250 employés, principalement au Canada.

La Presse Canadienne

Le grand détaillant a expliqué que ces mises à pied auraient un impact sur les postes de ses activités de commerce en ligne et dans ses magasins physiques.

La porte-parole, Tiffany Bourre, a expliqué que ces changements survenaient alors que le secteur de la vente au détail naviguait sous « des pressions externes importantes ».

Elle a ajouté que la société « réalignait ses priorités stratégiques et augmentait l’efficacité de ses activités ».

Mme Bourre a précisé que la décision n’avait pas été facile et que l’entreprise s’engageait à traiter tout le monde avec équité et respect.

La Baie d’Hudson a licencié environ 600 travailleurs au Canada il y a deux ans, alors que les confinements pandémiques forçaient la fermeture prolongée des commerces de détail non essentiels.