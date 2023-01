Trump Organization

L’ancien directeur financier condamné à 5 mois de prison

(New York) L’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, un très proche de l’ancien président des États-Unis Donald Trump et qui avait plaidé coupable de fraude fiscale, a été condamné mardi à New York à cinq mois de prison et à plus de deux millions de dollars d’amende.