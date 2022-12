(Montréal) Boralex étend son empreinte aux États-Unis : le producteur d’énergie renouvelable québécois a annoncé jeudi qu’il avait complété l’acquisition de la participation d’EDF Renewables Amérique du Nord dans cinq parcs éoliens au Texas et au Nouveau-Mexique.

La Presse Canadienne

Ces cinq parcs éoliens ont une puissance installée totale de 894 MW, et la participation acquise d’EDF représente la moitié de cette puissance, indique Boralex dans un communiqué.

Selon la société, le prix d’acquisition net de l’encaisse et de certains crédits d’impôt sur la production à recevoir est de 339,7 millions CA (249,8 millions US), « sous réserve de certains ajustements postérieurs à la clôture ». Boralex indique qu’elle financera cette transaction « au moyen de liquidités actuellement disponibles ».

Les parcs éoliens, construits par EDF Renewables, filiale de la société française EDF, ont été mis en service entre 2014 et 2016. Trois d’entre eux disposent de contrats d’approvisionnement en électricité à long terme « bien structurés auprès d’acheteurs bien établis », indique Boralex. « Les deux autres parcs éoliens se trouvent dans des marchés libres solides et stables. »

Le producteur d’énergie renouvelable, dont le siège est à Kingsey Falls, précise qu’avec cette acquisition, Boralex fait son entrée sur les marchés de l’« Electric Reliability Council of Texas » et de la « Southwest Power Pool ». Elle permettra aussi, selon Boralex, « d’équilibrer sa combinaison actuelle de production d’énergie solaire et hydroélectrique aux États-Unis ».

En novembre 2020, Boralex avait annoncé qu’elle devenait l’actionnaire majoritaire de sept parcs éoliens en Californie, en Alabama et en Indiana. La facture était de 283 millions CAN, selon les modalités de l’entente avec Centaurus Renewable Energy et d’autres partenaires minoritaires.

Le cours de Boralex à la Bourse de Toronto, qui était de 39,88 $ à la clôture mercredi, a atteint 41,55 $ en milieu de journée jeudi, jour de l’annonce. Le titre a finalement clôturé jeudi à 40,94 $, en hausse de 1,06 point (2,66 %).