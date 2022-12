Tempête aux États-Unis

La compagnie aérienne Southwest sous le feu des critiques

(New York) Plus de 10 000 vols annulés en quelques jours, de la pagaille dans les aéroports et un cafouillage persistant : Southwest Airlines, bien plus touchée que les autres compagnies aériennes américaines par la vague de froid extrême aux États-Unis, s’est retrouvée mardi sous le feu des critiques.