Sur une base ajustée, Shopify a enregistré une perte nette de 30,0 millions US, soit 2 cents US par action, ce qui se comparait à un profit ajusté de 102,8 millions US, ou 8 cents US par action, au troisième trimestre de 2021.

(Ottawa) Shopify a affiché jeudi une perte nette de 158,4 millions US pour son troisième trimestre, ce qui se comparait à un bénéfice net de près de 1,15 milliard US un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société de logiciels de commerce électronique a précisé que ce résultat se traduisait par une perte de 12 cents US par action pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à un profit de 90 cents US par action lors du troisième trimestre précédent.

La perte trimestrielle comprenait un gain net de 171,9 millions US tiré de ses placements et autres investissements, tandis que les résultats de l’an dernier comprenaient un gain non réalisé de 1,3 milliard US pour ces mêmes éléments.

Les revenus ont totalisé près de 1,37 milliard US, alors qu’ils étaient de 1,12 milliard US pour la même période l’an dernier.

Cette augmentation comprenait des revenus d’abonnement en hausse à 376,3 millions US, par rapport à 336,2 millions US un an plus tôt, tandis que les revenus pour les solutions aux marchands ont grimpé à 989,9 millions US, comparativement à ceux de 787,5 millions US de l’an dernier.

Sur une base ajustée, Shopify a enregistré une perte nette de 30,0 millions US, soit 2 cents US par action, ce qui se comparait à un profit ajusté de 102,8 millions US, ou 8 cents US par action, au troisième trimestre de 2021.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SHOP)