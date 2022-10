(Montréal) Cogeco a fait part de hausses de ses profits et revenus pour le quatrième trimestre de son exercice qui a pris fin le 31 août, malgré un contexte économique difficile.

La Presse Canadienne

La société de télécommunications a fait part jeudi, après la clôture des marchés boursiers, d’un bénéfice de 111,4 millions, dont une tranche de 36,4 millions, ou 2,31 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la société. Il s’agit d’une hausse par rapport aux profits de 103,4 millions (33,1 millions attribuable aux propriétaires, ou 2,07 $ par action), pour la période correspondante de l’exercice 2021.

Les revenus ont progressé de 14 %, pour atteindre 746,9 millions. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont notamment bondi de 32,2 %, en raison principalement de l’acquisition de systèmes de câblodistribution en Ohio conclue le 1er septembre 2021.

Au Canada, les revenus du secteur des télécommunications ont crû de 1,1 %, principalement en raison de la croissance des produits internes.

Cogeco a toutefois subi une baisse de 4,1 % des revenus dans le secteur des médias, en raison d’un ralentissement du marché publicitaire en radio.

Le président et chef de la direction, Philippe Jetté, s’est dit « satisfait de la performance globale de Cogeco, qui est conforme à nos projections financières pour l’exercice 2022, malgré le contexte économique difficile actuel ».

Au Canada, « ce trimestre a été marqué par une croissance interne soutenue du nombre de nos clients du service internet et par la mise en œuvre de plusieurs projets d’expansion de nos réseaux, principalement au Québec, et par l’annonce de nouveaux projets visant à connecter plus de 13 800 foyers et entreprises dans le cadre du Programme accéléré de l’internet haute vitesse du gouvernement de l’Ontario ».

Quant au ralentissement des revenus publicitaires dans le domaine de la radio, M. Jetté a souligné que « bien que le marché demeure difficile, Cogeco Média a continué de se démarquer dans les cotes d’écoute ».

La direction de Cogeco a précisé que la pandémie a eu des répercussions sur le marché publicitaire en raison des restrictions imposées sur certains segments de la clientèle, notamment dans le secteur du voyage, ainsi que des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui nuisent aux entreprises du secteur automobile.

« Même si le marché demeure difficile, Cogeco Média continue d’exercer un contrôle serré de ses charges d’exploitation », a précisé l’entreprise.