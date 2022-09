Racheté pour 4 millions après la débâcle de BIXI en 2014, l’exploitant international de la technologie de ce concept de vélopartage a finalement été vendu à Lyft pour 215 millions de dollars canadiens sept ans plus tard.

Richard Dufour La Presse

Julien Arsenault La Presse

L’acquisition de l’entreprise de Longueuil PBSC Solutions Urbaines par la californienne avait été annoncée en avril dernier, mais sa valeur était jusqu’ici demeurée confidentielle. Lyft vient de révéler le prix d’achat de 163,5 millions US en publiant cet été ses plus récents résultats trimestriels.

La valeur de la transaction est considérée comme « immatérielle » pour Lyft et a ainsi été traitée dans les dépenses générales et administratives de ses états financiers du deuxième trimestre.

PBSC Solutions Urbaines avait initialement été créée à Montréal en 2008 sous le nom de Société de vélo en libre-service pour exploiter BIXI. Le lancement du système de vélopartage s’était concrétisé l’année suivante à Montréal avec 3000 vélos et 300 stations.

Des ennuis financiers avaient toutefois amené l’entreprise à se restructurer en 2014 avant de changer de nom pour PBSC. Rappelons que BIXI Montréal, un organisme sans but lucratif, demeure une entité distincte de PBSC. BIXI Montréal a l’unique mandat de gérer le système de vélopartage dans la métropole.

« Toute une affaire »

Le grand patron de PBSC Solutions Urbaines, Luc Sabbatini, n’a pas souhaité formuler de commentaires lundi. Luc Sabbatini est devenu PDG en 2015 après avoir racheté une participation majoritaire à l’homme d’affaires Bruno Rodi. Ce dernier avait précédemment acquis les actifs de l’entreprise auprès d’un syndic de faillite pour 4 millions.

À la lecture des états financiers de Lyft, Louis Hébert, professeur de stratégie à HEC Montréal, estime que Luc Sabbatini a fait « toute une affaire ». Celui-ci a vendu au bon moment, selon l’expert.

Il a étendu la formule dans plusieurs pays et cela a créé de la valeur. Ça expliquerait, en partie, le prix. Il y avait aussi une question de timing. Au moment de la vente, les marchés pour ce type d’actifs [la mobilité urbaine] étaient exubérants. On a été capables de vendre à un prix très élevé. Louis Hébert, professeur de stratégie à HEC Montréal

Considéré comme une pionnière de l’industrie de la micromobilité, PBSC Solutions Urbaines offre quatre modèles de vélos à ses utilisateurs, dont un électrique. Outre qu’à Montréal, les services de l’entreprise ont notamment été déployés à Barcelone, à São Paulo, ainsi que dans la Principauté de Monaco.

Ses activités sont soutenues par plus de 95 000 vélos et 7500 stations dans une cinquantaine de villes réparties dans 15 pays. La direction affirme que ses utilisateurs ont jusqu’ici réalisé plus de 500 millions de déplacements urbains depuis le début de ses activités il y a 13 ans. PBSC comptait une centaine d’employés lors de l’annonce de la transaction au printemps.

PBSC Solutions Urbaines n’est pas la première acquisition de Lyft dans le secteur de la mobilité sur demande. En 2018, Lyft avait acheté la société Motivate dans le cadre d’une transaction évaluée à 250 millions US.

Fondée en 2012, Lyft se spécialise dans les services de covoiturage, de location de véhicules, de trottinettes électriques, de vélos, et de livraison de repas. Le principal concurrent d’Uber a déclaré des revenus de près de 1 milliard US et une perte nette de 377 millions US à son plus récent trimestre.

Lyft a fait le saut au NASDAQ au printemps 2019. Le titre valait alors près de 90 $ US. L’action a clôturé la première séance de la semaine à 16 $ US. Le cours actuel confère à Lyft une valeur boursière approchant les 6 milliards US.

Lyft n’a pas répondu aux messages laissés par La Presse visant à obtenir des précisions sur la transaction.