(Vancouver) Une douzaine d’entreprises de télécommunications se sont entendues pour s’entraider en cas de panne, histoire d’éviter des situations comme celle survenue cet été avec l’interruption de service massive du réseau de Rogers.

Mélanie Marquis La Presse

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, avait donné 60 jours aux entreprises pour s’entendre sur l’itinérance d’urgence, l’entraide lors des pannes et l’instauration d’un protocole de communication pour mieux informer les Canadiens et les autorités en cas d’urgence.

Un accord a été conclu dans les délais prescrits, et le ministre s’est réjoui d’en faire l’annonce en marge de la retraite du Cabinet libéral à Vancouver, mercredi.

« À compter du 9 septembre, si l’un de ces fournisseurs devait être confronté à une panne majeure, les autres entreprises se sont engagées à lui fournir le soutien et l’assistance nécessaires pour que les Canadiens puissent continuer de joindre leurs proches, accéder au 911 et effectuer leurs transactions commerciales », a-t-il indiqué.

La panne majeure de Rogers Communications, qui a été provoquée par une mise à jour de maintenance du réseau de base, selon la société, a touché des millions de Canadiens et d’entreprises. Le 8 juin, ils se sont retrouvés sans service mobile ni internet pendant environ 15 heures.

Les appels à la ligne d’urgence 911 ont aussi été paralysés. Le protocole qui existait déjà pour transférer ces appels des clients de Rogers vers un autre réseau a échoué lors de la panne, avaient expliqué en juillet dernier des dirigeants de l’entreprise devant un comité parlementaire à Ottawa.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) mène de son côté une enquête à ce sujet.