Le cours de l’action de Canopy Growth chutait de plus de 11 % vendredi, en fin de matinée, après que la société de cannabis a annoncé qu’une dépréciation hors trésorerie de 1,72 milliard enregistrée au cours de son dernier trimestre l’avait forcée à afficher une perte de plus de 2 milliards.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Le cours de l’action du producteur de cannabis de Smiths Falls, en Ontario, retraitait d’environ 40 cents à 3,29 $ après l’annonce de la perte nette du premier trimestre, qui se comparait à un bénéfice net de plus de 389 millions à la même période l’an dernier.

La charge de dépréciation pour le trimestre clos le 30 juin était liée aux activités de cannabis de Canopy et est intervenue alors que ses ventes de cannabis récréatif interentreprises ont chuté de 38 % sur un an, en raison de la compression des prix et de la concurrence accrue.

Ces conditions ont poussé l’entreprise à lancer un plan soutenu de réduction des coûts impliquant le réoutillage de ses installations, la révision de ses stratégies d’approvisionnement, la mise en œuvre de processus de fabrication flexibles et la réduction des frais professionnels et de bureau des tiers.

Dans le cadre du plan, 243 travailleurs de Canopy au Canada, en Europe et aux États-Unis ont perdu leur emploi en avril, ce qui s’inscrivait dans une série de mises à pied que Canopy et ses rivales ont effectuées pendant la pandémie de COVID-19.

Canopy prévoit que ses mesures créeront entre 100 millions et 150 millions d’économies sur une période de 12 à 18 mois et l’aideront à atteindre la rentabilité en alignant mieux l’offre sur la demande.

« Le programme de réduction des coûts annoncé plus tôt au cours du trimestre, combiné à une solide discipline en matière de dépenses, a contribué à une baisse significative des dépenses d’exploitation au cours du trimestre », a souligné la directrice financière de Canopy, Judy Hong, dans un communiqué.

« Nous nous attendons à ce que les économies de coûts augmentent au cours du second semestre de l’année, ce qui nous permettra de poursuivre notre chemin vers la rentabilité même si nous continuons à investir dans des initiatives de croissance stratégiques, notamment dans BioSteel et notre écosystème américain de THC. »

La perte nette subie par la société derrière les marques Tweed, Tokyo Smoke et Doja s’est élevée à 5,23 $ par action, contre une perte de 84 cents par action au deuxième trimestre 2021.

Les analystes s’attendaient à ce que la société enregistre une perte nette de 111,6 millions, ou 28 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus nets pour le trimestre se sont élevés à 110,1 millions, en baisse de 19 % par rapport à ceux de 136,2 millions du même trimestre l’an dernier.