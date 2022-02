(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf ont affiché jeudi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt, ce qu’ils ont attribué à la hausse des coûts de main-d’œuvre et de production.

La Presse Canadienne

La société a engrangé 1,9 million, ou 2 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à un bénéfice de 25,4 millions, ou 20 cents par action, pour les trois derniers mois de 2020.

Les ventes ont totalisé 1,12 milliard, un chiffre d’affaires inférieur à celui de 1,13 milliard du quatrième trimestre de 2020, qui comptait une semaine de plus. Maple Leaf a indiqué que les ventes de ses activités de protéines animales avaient atteint 1,09 milliard, comparativement à 1,08 milliard un an plus tôt, tandis que celles des activités de protéines végétales avaient reculé à 45,5 millions, par rapport à 52,5 millions un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, Maple Leaf a réalisé un profit de 9 cents par action au plus récent trimestre, contre un profit ajusté de 31 cents par action pour les trois derniers mois de 2020.

Lors de l’exercice précédent, Maple Leaf a notamment lancé un examen des activités de son secteur des protéines végétales.

Jusqu’à maintenant, cette analyse montre un ralentissement clair du taux de croissance projetée pour cette catégorie de produits, par rapport aux taux de croissance très élevés prédits en 2019. La société apportera ainsi un changement à sa stratégie et à ses investissements pour ces activités.