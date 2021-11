La société montréalaise a affiché un bénéfice attribuable aux actionnaires de 14,0 millions $, ou 4 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Cela se comparait à une perte de 5,2 millions $, ou 2 cents par action, pour le même trimestre un an plus tôt.

(Montréal) CAE a renoué avec les profits à son plus récent trimestre, après avoir réalisé une perte lors de la même période l’an dernier, le spécialiste des simulateurs de vols ayant fait état jeudi d’une hausse de 16 % de ses revenus.

La Presse Canadienne

Les revenus du deuxième trimestre ont totalisé 814,9 millions $ en hausse par rapport à ceux de 704,7 millions $ de l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, CAE a réalisé un bénéfice ajusté de 17 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 13 cents par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 20 cents par action et à des revenus de 899,7 millions $, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

CAE a annoncé le mois dernier s’être entendue pour racheter la division d’exploitation aérienne AirCentre de Sabre pour la somme de 392,5 millions $ US. Ces activités comprennent des logiciels utilisés par les compagnies aériennes pour aider à la gestion des équipages et des vols, ainsi qu’à l’optimisation de l’utilisation des avions et de la gestion des aéroports.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CAE)