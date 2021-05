Dans ses perspectives pour 2021, Thomson Reuters a indiqué s’attendre à une croissance des revenus d’entre 3,5 % et 4,0 %, alors que ses prévisions précédentes visaient plutôt une croissance d’entre 3,0 % et 4,0 %.

(Toronto) Thomson Reuters a affiché mardi un bénéfice du premier trimestre de près de 5,04 milliards US, notamment grâce à la conclusion de la vente de son investissement dans la firme de données financières Refinitiv au propriétaire de la Bourse de Londres.

La Presse Canadienne

Le profit par action de la société a atteint 10,13 $ US pour le trimestre clos le 31 mars, un résultat en hausse par rapport au bénéfice de 193 millions US, ou 39 cents US par action, engrangé au terme de la même période un an plus tôt.

En excluant la vente de Refinitiv et d’autres éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de Thomson Reuters s’est chiffré à 59 cents US par action, ce qui se comparait à un profit ajusté par action de 48 cents US pour le premier trimestre de l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont grimpé à 1,58 milliard US, comparativement à ceux de 1,52 milliard US de l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 42 cents US par action et à des revenus de 1,56 milliard US, selon les prévisions recueillies par Refinitiv.

Dans ses perspectives pour 2021, Thomson Reuters a indiqué s’attendre à une croissance des revenus d’entre 3,5 % et 4,0 %, alors que ses prévisions précédentes visaient plutôt une croissance d’entre 3,0 % et 4,0 %.