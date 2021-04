Entreprises

La Laurentienne défend la rémunération des hauts dirigeants

(Montréal) La Banque Laurentienne a défendu ses pratiques de rémunération après avoir engagé près de 6 millions l’an dernier à la suite des changements survenus à sa tête et qui ont mené au départ de son ancien président et chef de la direction et à l’arrivée de sa remplaçante.