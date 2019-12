Le CN abaisse ses prévisions à cause de la grève

(Montréal) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a abaissé ses prévisions dans la foulée du débrayage de huit jours de ses quelque 3200 cheminots ayant perturbé plusieurs industries en plus de provoquer un rationnement de propane au Québec.

La Presse canadienne

Pour l’exercice, l’entreprise établie à Montréal table désormais sur une légère croissance de son bénéfice ajusté par action alors que sa prévision précédente faisait état d’une hausse pouvant atteindre jusqu’à 10 %.

La plus importante compagnie ferroviaire au pays a estimé mardi que l’impact de la grève sur son bénéfice ajusté par action sera de 15 cents. Le CN et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada ont conclu une entente de principe, mardi dernier, pour mettre fin au plus long débrayage à survenir dans l’industrie ferroviaire depuis 2012.

Le conflit a interrompu les expéditions, provoqué des mises à pied et perturbé plusieurs industries à travers le pays.

L’entente de principe doit maintenant être ratifiée par les travailleurs représentés par les Teamsters par vote électronique au scrutin secret. Son contenu sera présenté dans le cadre de réunions à travers le pays, un processus qui s’échelonne habituellement sur plusieurs semaines.