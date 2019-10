La présidente et chef de la direction d’Énergir, Sophie Brochu, quittera son poste à la fin de l’année, après 12 ans à la tête du distributeur gazier.

Hélène Baril

La Presse

« Je crois que toute organisation a périodiquement besoin d’un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu et c’est ce qui motive ma décision », a fait savoir Mme Brochu, sans préciser ses plans d’avenir.

C’est un ancien de la Caisse de dépôt, Éric Lachance, que le conseil d’administration a choisi pour succéder à Sophie Brochu. M. Lachance dirigeait le portefeuille des infrastructures de la Caisse. Recruté par elle il y a trois ans, M. Lachance est actuellement

vice-président principal, Réglementation, TI, logistique et chef des finances. « Éric apporte à l’équipe d’Énergir une compréhension et une vision plus large du monde énergétique », a commenté la présidente.

Sophie Brochu est arrivée chez Énergir, qui s’appelait alors Gaz Métro, en 1997. Elle en est devenue présidente et chef de la direction en 2007. Sous sa gouverne, l’entreprise a pris de l’expansion, notamment en acquérant le principal distributeur d’électricité du Vermont, Green Mountain Power, et s’est lancée dans la distribution de gaz naturel renouvelable.