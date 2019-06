Les profits de Constellation Brands plombés par Canopy Growth

Le distributeur de la bière Corona et du vin Kim Crawford a affiché des ventes nettes de 2,1 milliards US au premier trimestre de l'exercice 2020, en hausse par rapport à 2,05 milliards US à la même période l'an dernier. Les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 2,07 milliards US.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mai, la perte nette de Constellation Brands a été de 245,4 millions US, ou 1,30 $ US par action, comparativement à un profit trimestriel de 743,8 millions US, ou 3,77 $ US, il y a un an.

En excluant la perte associée au géant canadien du cannabis Canopy Growth, l'entreprise établie à New York a engrangé un bénéfice de 2,40 $ US par action au premier trimestre.