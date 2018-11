Cadillac Fairview lance de grands travaux de 50 millions

Cadillac Fairview se lance dans des travaux d'envergure qui lui coûteront au moins 50 millions de dollars aux Promenades Saint-Bruno et à Fairview Pointe-Claire. Ces projets s'ajoutent à ceux déjà annoncés, ce qui porte à 100 millions les investissements d'ici trois ans. Les deux centres commerciaux modernisés diversifieront alors leur offre en accueillant de nouveaux détaillants et d'autres types de commerces plus inusités. Tour d'horizon.

30 MILLIONS À FAIRVIEW POINTE-CLAIRE

Le centre Fairview Pointe-Claire aura droit à une cure de rajeunissement dotée d'un budget de 30 millions de dollars. Les travaux commenceront l'an prochain et dureront un an et demi, a révélé à La Presse Brian Salpeter, vice-président principal, développement, portefeuille de l'est du Canada, de Cadillac Fairview, copropriétaire des lieux avec Ivanhoé Cambridge. Le revêtement de sol, l'éclairage, les balustrades et les toilettes, notamment, seront mis au goût du jour. « Ça ressemblera à ce qu'on a fait aux Promenades St-Bruno », précise Brian Salpeter. Ces travaux majeurs s'ajoutent au déménagement de la foire alimentaire dans l'ancien Sears qui accueillera du même coup Simons, un projet de « plus de 20 millions » devant être achevé en 2021.

DU NOUVEAU AUX PROMENADES ST-BRUNO

Le local qui accueillait Sears aux Promenades St-Bruno aura finalement trouvé preneur plus rapidement que celui de Target. Le chantier de construction de 20 millions de dollars est déjà en cours. Le nouvel espace aura des allures de centre lifestyle (comme les DIX30 et Centropolis) avec ses façades à l'architecture moderne et raffinée. De plus, les clients auront accès à la plupart des commerces directement depuis le stationnement. Les nouveaux locataires ? Sports Experts, Winners, trois restaurants avec terrasse et un autre détaillant « unique dans la région », dont le nom sera annoncé « dans les prochaines semaines », promet Brian Salpeter. Rappelons que le Simons doublera de superficie en prenant l'étage supérieur (actuellement occupé par Sports Experts), un projet de 20,5 millions qui se mettra en branle en 2019.

- Avec William Leclerc, La Presse

UN CONCESSIONNAIRE D'AUTOS AUX PROMENADES

Cadillac Fairview a demandé à la Ville de Longueuil de modifier le zonage des Promenades St-Bruno afin de permettre la « vente au détail de véhicules de promenade », ce qui lui a été accordé récemment. L'ancien Sears Décor sera donc transformé en concessionnaire automobile. L'image de la réfection de la façade présentée au conseil municipal montre un commerce appelé Nikola. On devine qu'il pourrait s'agir en réalité de Tesla (Nikola Tesla est un inventeur américano-serbe). Le constructeur automobile avait été courtisé il y a quelques années par le Quartier DIX30. Il possède des boutiques dans des centres commerciaux un peu partout dans le monde. Cadillac Fairview a refusé de dévoiler le nom de son futur locataire.

UNE VITRINE POUR LA BOUFFE LOCALE

Le local de 100 000 pi2 laissé vacant par Target en 2015 n'a pas encore trouvé preneur. Mais il semble de plus en plus probable qu'il soit utilisé pour un concept unique. « Nous travaillons sur l'idée d'un marché autour de l'alimentation, du bien-être et de la célébration de la nourriture locale qui deviendra une destination pour les gens de la Rive-Sud et de Montréal, confie Brian Salpeter, de Cadillac Fairview. Il rappelle qu'il y a de nombreux producteurs agricoles en Montérégie, donc à proximité, et souligne que des discussions « très avancées avec des entreprises » ont eu lieu. « On veut créer quelque chose de spécial, créer une plateforme pour eux, pour mettre en valeur leurs produits. » Ouverture prévue « dans quelques années ».

DENSIFICATION ET DIVERSIFICATION

Les Promenades St-Bruno misent sur la densification de leur espace et la diversification de leur offre. Ainsi, on vu apparaître un restaurant The Keg en bordure du stationnement. Deux autres restos - NO.900 et La Belle & La Boeuf - ont été installés de part et d'autre d'une entrée. On y accède sans entrer dans le centre commercial, comme ça se voit au Carrefour Laval (notre photo). « On met l'accent sur la qualité des façades. On offre de la qualité, des expériences », souligne Brian Salpeter. À Dieppe, l'ancien Sears de la Place Champlain a été loué à la Banque TD qui y amènera plus de 900 employés. « Ils voulaient s'établir dans un endroit avec beaucoup de services. »

L'AVIS D'UN EXPERT

Les investissements majeurs dans les centres commerciaux sont-ils motivés par la popularité des ventes en ligne ? Pas du tout, tranche Jean-François Grenier, expert en immobilier commercial au Groupe Altus. « À un moment donné, il faut rénover pour se mettre au goût du jour. Ça fait partie du processus normal et ça se faisait bien avant les ventes en ligne ! Mais il ne faut pas que ce soit seulement cosmétique. Il faut changer l'offre comme on l'a vu aux Galeries de la Capitale, où la section entertainment a été refaite. Aussi, avant, dans les mails, les locomotives étaient les grands magasins, mais ils sont en train de disparaître, alors il faut trouver autre chose, proposer des expériences, de la restauration. »