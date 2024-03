(Halifax) Une haute responsable de la Banque du Canada affirme que la nécessité d’améliorer la productivité a atteint un niveau urgent, alors que l’économie fait face à un avenir où l’inflation pourrait constituer une menace plus grande qu’au cours des dernières décennies.

La Presse Canadienne

Dans un discours, la première sous-gouverneure de la banque centrale, Carolyn Rogers, a déclaré qu’une économie à faible productivité ne peut croître assez rapidement avant que l’inflation ne s’installe.

Mais, dit-elle, une économie dotée d’une forte productivité peut connaître une croissance plus rapide, créer davantage d’emplois et générer des salaires plus élevés avec moins de risque d’inflation.

Mme Rogers affirme que lorsque l’on compare le récent bilan de productivité du Canada avec celui d’autres pays, ce qui ressort, c’est à quel point le pays est à la traîne en matière d’investissement dans les machines, l’équipement et la propriété intellectuelle.

Elle a ajouté que le Canada doit s’assurer que la formation et l’éducation que nous proposons enseignent les compétences dont nous avons besoin, tandis qu’un environnement commercial plus compétitif contribuerait également à favoriser une plus grande innovation et une plus grande efficacité.

Ce discours précède la prochaine décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt et le rapport sur la politique monétaire, prévus pour le 10 avril.