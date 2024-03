(Ottawa) Le directeur parlementaire du budget (DPB) prévoit que l’inflation reviendra à l’objectif de 2 % de la Banque du Canada d’ici la fin de l’année et que le déficit fédéral augmentera dans un contexte de ralentissement économique.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

L’organisme de surveillance du budget a publié mardi les dernières perspectives économiques et budgétaires.

Le rapport prévoit que la banque centrale pourrait commencer à réduire ses taux d’intérêt en avril.

Les taux d’intérêt élevés ont pesé sur l’économie canadienne alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que les entreprises voient leurs ventes ralentir.

Le DPB affirme que l’économie devrait croître d’un modeste 0,8 % cette année, soit un peu moins que la prévision de 1 % de la Banque du Canada.

La faible croissance économique devrait également peser sur les coffres du gouvernement.

Le DPB prévoit également que le déficit fédéral augmentera pour atteindre 46,8 milliards pour l’exercice en cours, ce qui dépasserait les prévisions du gouvernement pour l’automne, qui étaient de 40 milliards.

Le rapport prévient que si la Banque du Canada maintient les taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps que prévu, le déficit pourrait être encore plus élevé et l’économie plus faible.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé lundi qu’elle présenterait le budget fédéral, qui fera le point sur l’état des finances fédérales, le 16 avril.