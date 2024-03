La Chine veut prioriser la technologie en 2024

(Pékin) Le plan d’action de la Chine pour son économie en 2024 est truffé d’objectifs et de promesses, mais il se distingue également par le fait qu’il n’énonce pas de mesures spécifiques pour réaliser les réformes promises depuis longtemps et attendues par les entreprises et les investisseurs étrangers.