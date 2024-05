La confiance des consommateurs chute en mai, au plus bas depuis novembre

(Washington) La confiance des consommateurs s’est fortement dégradée en mai aux États-Unis, tombant au plus bas depuis novembre, en raison d’inquiétudes concernant une dégradation du marché de l’emploi et des taux d’intérêt qui devraient rester élevés plus longtemps que prévu.

Agence France-Presse

L’indice est tombé à 69,1 points, contre 77,2 points en avril, a annoncé vendredi l’Université du Michigan, publiant son estimation finale. Les analystes anticipaient une dégradation plus forte encore, à 67,6 points, selon le consensus de Market Watch.

Plus de détails à venir.