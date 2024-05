(Ottawa) La ministre des Finances, Chrystia Freeland, écarte l’idée de retarder de six mois l’entrée en vigueur de la hausse de la taxe sur le gain en capital même si cela donnerait plus de temps aux contribuables touchés de mieux planifier leurs finances.

La hausse de cette taxe – une mesure décrétée dans le budget fédéral qui a été déposé le 16 avril et qui est vivement dénoncée notamment par le milieu des affaires – entrera donc en vigueur comme prévu le 25 juin, a confirmé mercredi la ministre Chrystia Freeland.

Témoignant devant le comité des finances nationales du Sénat, Mme Freeland a estimé que le gouvernement Trudeau avait donné suffisamment de temps aux contribuables pour s’ajuster à cette hausse. En temps normal, les mesures budgétaires entrent en vigueur dès que le plan budgétaire est déposé, a-t-elle insisté. Mais dans le cas de cette mesure, le ministère des Finances a annoncé un délai de plus de deux mois, a-t-elle dit.

« Le Canada a déjà eu un taux d’inclusion de 75 %, qui est plus élevé que le taux d’inclusion que l’on propose. […] Les changements que l’on propose ont été publiés dans le budget. En général, quand on annonce des changements dans la taxation, l’entrée en vigueur des changements est le jour du budget. On a décidé de ne pas faire cela. L’entrée en vigueur est le 25 juin pour donner du temps aux gens », a expliqué la ministre.

La ministre Chrystia Freeland compte déposer un projet de loi distinct pour mettre en œuvre la hausse de cette taxe d’ici la fin des travaux parlementaires, prévue le 21 juin.

En vertu de cette hausse, la portion de gains en capital qui est imposable passera de 50 % à 66 % pour les entreprises. Dans le cas des individus, la hausse s’appliquera à partir des gains dépassant le cap de 250 000 $. En dessous de ce montant, la portion de gains en capital imposable restera à 50 %. Cette mesure, qui toucherait 40 000 contribuables, devrait rapporter 19,3 milliards sur cinq ans, dont 6,9 milliards dès cette année.

La taxe sur le gain en capital s’applique notamment sur les résidences secondaires, les chalets ou les immeubles à logements.

Un « très court préavis »

L’idée de reporter de six mois l’entrée en vigueur de cette hausse a été soumise par le sénateur et économiste Clément Gignac. Puisant dans sa longue expérience, M. Gignac a souligné que lorsque le gouvernement Mulroney avait majoré la taxe sur le gain en capital à 66 % dans les années 1980, le ministre des Finances de l’époque Michael Wilson avait annoncé cette mesure dans un livre blanc six mois auparavant.

Les gens avaient une chance de se virer de bord. Comme vous le savez, vendre un bloc appartements de 6 ou 12 logements, ce n’est pas aussi vite qu’une action à la Bourse. Donc, ça donne très peu de temps pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c’est un très court préavis. Clément Gignac, sénateur et économiste

Le sénateur conservateur Claude Carignan, qui préside maintenant le comité des finances nationales de la Chambre haute, a relevé que des gens aux revenus modestes qui ont investi dans des immeubles résidentiels il y a plusieurs années dans le but de se doter d’un fonds de pension se voient lourdement pénalisés.

« Je vais me faire le porte-parole de Roch, 65 ans, et Rose, 63 ans. Roch est retraité et gagne 20 000 $ par année. Rose est adjointe administrative et gagne 40 000 $ par année. Ils ont acheté un immeuble à revenus dans le quartier d’Ahuntsic. Ils ont appris lors de votre budget qu’ils étaient des ultra-riches. Que se passe-t-il, madame la ministre, pour que vous qualifiiez Roch et Rose d’ultra-riches parce qu’ils sont propriétaires d’un triplex qui était leur fonds de pension ? », a demandé le sénateur Carignan.

Visiblement embêtée par cette question, la ministre Chrystia Freeland a répondu en disant que la portion de la taxe sur le gain en capital avait déjà atteint 75 % durant le règne de Brian Mulroney, « un grand conservateur ». « Je pense que c’est vraiment une question d’équité concernant les impôts », a-t-elle dit.