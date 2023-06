Au Québec, l’emploi a peu varié pour un quatrième mois consécutif en mai, et le taux de chômage (4,0 %) est demeuré juste au-dessus du creux record de 3,9 % enregistré en janvier 2023 et en novembre 2022.

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 % en mai pour s’établir à 5,2 % au Canada. Il s’agit de la première hausse depuis août 2022. Au Québec, le taux de chômage est resté stable à 4 %.

L’emploi global était pratiquement inchangé en mai, ce qui est une conséquence du ralentissement économique, selon Statistique Canada. Il y a 17 000 emplois de moins. « La croissance de l’emploi a ralenti au cours des derniers mois et les augmentations mensuelles moyennes ont été de 33 000 de février à avril. Cela a fait suite aux fortes hausses de l’emploi totalisant 326 000 enregistrées de septembre 2022 à janvier 2023 », précise Statistique Canada.

Au Québec, l’emploi a peu varié pour un quatrième mois consécutif en mai, et le taux de chômage (4,0 %) est demeuré juste au-dessus du creux record de 3,9 % enregistré en janvier 2023 et en novembre 2022. Dans la région métropolitaine de Montréal, l’emploi a augmenté de 19 000 (+0,8 %) et le taux de chômage a reculé pour s’établir à 3,9 % (-0,7 point de pourcentage), ce qui représente le taux le plus bas depuis que des données comparables ont commencé à être publiées en 2006.

L’emploi a diminué en Ontario (-24 000 ; -0,3 %), en Nouvelle-Écosse (-5200 ; -1,0 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (-4200 ; -1,8 %) en mai 2023, tandis qu’il a augmenté au Manitoba (+8200 ; +1,2 %). Les autres provinces ont enregistré peu de variation en matière d’emploi.

Par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a progressé de 5,1 % (+1,61 $ pour atteindre 33,25 $) en mai.