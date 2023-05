Risque de défaut de paiement

Fitch place la note AAA des États-Unis sous surveillance

(Washington) Une semaine environ avant un possible défaut de paiement américain, alors que les négociations entre la Maison-Blanche et l’opposition républicaine tournent au vinaigre, l’agence de notation Fitch a placé « sous surveillance » la note AAA des États-Unis, la plus haute possible.