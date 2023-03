(Washington) Les entreprises du secteur privé aux États-Unis ont créé 242 000 emplois en février, soit plus qu’en janvier et que ce qui était attendu, signe que le marché du travail américain reste en excellente santé, selon l’enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

Agence France-Presse

C’est plus que les 205 000 créations d’emplois anticipées par les analystes, selon le consensus de MarketWatch. Et le nombre d’emplois créés en janvier a été révisé en hausse, à 119 000 au lieu de 106 000.

Ce niveau robuste d’embauches « est bon pour l’économie et les travailleurs, mais la croissance des salaires est encore assez élevée », ce qui empêche l’inflation de ralentir, a commenté Nela Richardson, cheffe économiste d’ADP.

La hausse des salaires a été de 7,2 % sur un an pour les personnes qui sont restées dans le même emploi, la plus faible hausse des 12 derniers mois. Les emplois des loisirs et de l’hôtellerie ont connu la plus forte hausse.

Pour ceux qui ont changé d’emploi, les salaires ont grimpé de 14,3 % sur un an, contre 14,9 % en janvier.

« Le léger ralentissement de la hausse des salaires, à lui seul, ne devrait pas pouvoir faire baisser rapidement l’inflation à court terme », a souligné Nela Richardson.

Car faire baisser la forte inflation suppose de faire ralentir l’activité économique. C’est ce qu’essaie de faire la banque centrale américaine (Fed), en relevant ses taux, pour renchérir le coût du crédit et décourager les ménages de consommer.

Mais le ralentissement a jusqu’à présent été timide, et les prix grimpent toujours fortement dans les services, hormis ceux liés au logement.

« Pour rétablir la stabilité des prix, nous aurons besoin d’une inflation plus faible dans ce secteur (des services hors logement) et il y aura très probablement un assouplissement des conditions du marché du travail », a ainsi précisé mardi le président de la Fed, Jerome Powell.

En janvier, les créations d’emplois privés avaient fortement ralenti en raison de conditions météorologiques défavorables, mais l’enquête avait montré un marché du travail toujours solide.

Et cette bonne santé avait été confirmée par les chiffres officiels, entre rebond des créations d’emplois (517 000) et taux de chômage en baisse, au plus bas depuis 1969 à 3,4 %.

Les chiffres officiels de février seront publiés vendredi, le taux de chômage est attendu stable, et les créations d’emplois devraient être deux fois moins élevées qu’en janvier (225 000 attendues).