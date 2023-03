La Banque du Canada maintient son taux directeur à 4,5 %, conformément à son intention de prendre une pause pour évaluer l’impact de la remontée rapide des taux d’intérêt sur l’économie.

Dans son communiqué, la banque centrale relève que « les plus récentes données concordent encore avec l’attente de la Banque voulant que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation descende pour avoisiner 3 % au milieu de l’année ».

C’est la première fois depuis un an que le taux directeur n’augmente pas. La décision était largement attendue par la plupart des économistes, même si la banque centrale reçoit des signaux contradictoires sur l’état de l’économie canadienne.

Le marché du travail ne donne aucun signe de faiblesse et le taux de chômage est à un creux historique. Par contre, la croissance mesurée par le Produit intérieur brut ralentit depuis trois trimestres et a été très inférieure à ce qu’avait prévu la banque centrale. L’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation a ralenti à 5,9 %, après avoir atteint un sommet de 8,1 % en juin 2022.

La Banque du Canada constate que le prix des aliments et du logement est encore en forte hausse, ce qui met les ménages à dure épreuve. Toutefois, elle se dit d’avis que la faible croissance finira par enlever de la pression sur la demande de biens et sur le marché du travail. « Cela devrait modérer la croissance des salaires et aussi accroître les pressions concurrentielles, rendant plus difficile pour les entreprises de répercuter leurs hausses de coûts sur les prix à la consommation », souligne le communiqué.

La robustesse du marché du travail reste un sujet de préoccupation pour la Banque du Canada. « L’emploi a progressé avec une force surprenante, le taux de chômage se maintient près des creux historiques et le nombre de postes vacants est élevé, souligne son communiqué. Les salaires continuent d’augmenter à un rythme de 4 à 5 %, tandis que la productivité a baissé ces derniers trimestres ».

La Banque du Canada a augmenté huit fois son taux directeur depuis mars 2022. En janvier dernier, elle a annoncé une pause dans la remontée des taux, tout en assurant être prête à hausser son taux directeur à nouveau si l’économie montre toujours des signes de surchauffe.

Sa prochaine décision sur les taux est le 12 avril. À cette occasion, la banque centrale fera un bilan plus complet de l’état de l’économie dans son Rapport sur la politique monétaire.