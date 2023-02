« Cette expansion permettra de découvrir de nouveaux talents et de développer de nouveaux partenariats entre les artistes de Montréal et du Mexique, qui profitera certainement aux deux villes », a déclaré, Valérie Plante, dans un communiqué.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est au Mexique jusqu’au 9 février, pour diriger une mission économique au cours de laquelle une vingtaine d’entreprises et d’organisations montréalaises tenteront de tisser des liens avec l’industrie mexicaine du multimédia, de l’architecture et des arts.

Cette mission est organisée en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et l’organisme Montréal International.

La délégation montréalaise compte une cinquantaine de personnes. On y retrouve des représentants de C2 Montréal, du Conseil des arts de Montréal, de FLIP Fabrique, de La Piscine, des 7 Doigts de la main, des Grands Ballets canadiens, de l’Orchestre symphonique de Montréal, du Quartier des spectacles et de Rodeo FX, entre autres.

L’entreprise REAL by FAKE, studio québécois d’effets visuels, de postproduction et d’animation, a annoncé à cette occasion l’ouverture d’une antenne à Mexico.

L’organisation prévoit dès sa première année embaucher une centaine d’artistes, dont des animateurs 2D et 3D. « Nous estimons que d’ici la fin de 2024, ce bureau va générer plus de 30 % de nos revenus, » indique Marc Côté, fondateur et président de l’entreprise, par voie de communiqué. « Mexico est un centre culturel important dans un milieu très riche sur le plan de la créativité. Notre présence au Mexique nous permettra à la fois d’accroître notre expertise et d’accéder à un vaste bassin d’artistes en effets visuels. Elle contribuera aussi au rayonnement de l’expertise québécoise dans l’industrie. »

Le studio REAL by FAKE a créé les effets visuels pour plusieurs films et séries du défunt réalisateur Jean-Marc Vallée, tels que CRAZY, Café de Flore, Demolition, Wild, The Dallas Buyers Club, Big Little Lies et Sharp Objects, entre autres.

