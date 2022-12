À l’épicerie, ça continue de couter plus cher. Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,4 % d’une année à l’autre en novembre, après avoir augmenté de 11,0 % en octobre.

L’Indice des prix à la consommation était en léger recul en novembre, à 6,8 %, après une hausse de 6,9 % en octobre.

Sans les aliments et l’énergie, les prix ont augmenté de 5,4 % d’une année à l’autre en novembre, indique Statistique Canada

Le ralentissement de la croissance des prix de l’essence et des meubles a été partiellement contrebalancé par une croissance plus rapide des coûts de l’intérêt hypothécaire et du loyer.

L'inflation des prix des aliments est restée généralisée et la croissance des prix dans les épiceries a été supérieure à celle de l'indice d'ensemble chaque mois depuis décembre 2021.

Sur une base mensuelle, l’IPC s’est accru de 0,1 % en novembre après avoir affiché une hausse de 0,7 % en octobre. Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l’IPC a augmenté de 0,4 %.