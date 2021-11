Économie

Prévisions pour 2022

L’économie ralentira, l’inflation aussi

Après l’année hors norme qui s’achève, que nous réserve l’économie en 2022 ? Un ralentissement de la croissance effrénée et un taux d’inflation en baisse, quoique plus élevé que celui auquel on est habitués, selon le panel invité par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), qui a lancé jeudi la saison des prévisions.