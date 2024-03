La tarification dynamique n’est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c’est l’ouverture de l’industrie à reconnaître l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et son impact sur les prix. La transparence est une bonne idée, mais les consommateurs doivent voir comment ils peuvent bénéficier de l’utilisation de l’IA dans l’industrie.

La révélation récente par Wendy’s de ses plans pour mettre en œuvre une tarification sur l’heure de la journée dans certains de ses points de vente aux États-Unis a suscité une multitude de discussions sur la tarification dynamique dans l’industrie de la restauration rapide. Cette stratégie, bien que perçue comme une erreur de relations publiques par Wendy’s, n’est pas un concept nouveau. La tarification dynamique a une longue présence dans divers secteurs, y compris dans l’industrie de la restauration rapide au Canada.

La tarification dynamique implique d’ajuster les prix en réponse à la demande fluctuante dans la chaîne d’approvisionnement. Essentiellement, les prix augmentent avec la demande accrue et diminuent lorsque la demande faiblit. Ce mécanisme de tarification est un pilier des marchés des matières premières depuis des siècles. Avec l’avènement de l’IA et la prolifération des dialogueurs comme ChatGPT, il n’est pas surprenant que les entreprises discutent maintenant plus ouvertement de leur utilisation de l’IA et de son impact sur leurs stratégies opérationnelles et l’engagement des consommateurs.

Cependant, le moment choisi pour l’annonce de Wendy’s n’aurait pas pu être plus inopportun. Au milieu des préoccupations croissantes concernant l’escalade des prix des aliments, l’aveu des pratiques de « tarification par pic » a été accueilli avec un important contrecoup de la part des consommateurs, conduisant à des appels généralisés au boycottage sur les plateformes de médias sociaux. Étant donné que certains concurrents de Wendy’s utilisent déjà des stratégies de tarification dynamique, certains ont pu voir la divulgation de Wendy’s de manière défavorable. En réponse rapide, Burger King a lancé une promotion de « burger gratuit », intensifiant davantage la dynamique concurrentielle dans le secteur de la restauration rapide.

L’intégration de l’IA dans les opérations commerciales suggère que l’application de la tarification dynamique en est encore à ses débuts.

D’un point de vue économique, optimiser les opérations pour minimiser les coûts est crucial. Cela englobe une gamme de stratégies, y compris des pratiques d’approvisionnement efficaces, la réduction du gaspillage alimentaire et la gestion du personnel pour s’assurer que le bon personnel est déployé au bon moment et au bon endroit.

En plus de réduire les temps d’attente, ces mesures permettent de peaufiner les produits pour les aligner sur les préférences des clients.

Malgré ces avantages potentiels, le contrat moral entre l’industrie et les consommateurs reste flou. Les consommateurs n’ont pas encore saisi comment la tarification dynamique peut fonctionner en leur faveur. Dans les années à venir, il est prévu que des applications émergeront pour informer les consommateurs sur les moments optimaux pour acheter leurs produits préférés aux meilleurs prix possibles. La tarification dynamique a le potentiel de créer un marché plus dynamique et concurrentiel, semblable à un jeu du chat et de la souris. Cependant, équiper les consommateurs québécois pour naviguer dans ce nouveau paysage tarifaire est un défi. Les Québécois qui sont moins engagés dans l’achat alimentaire en ligne pourraient être pénalisés une fois que la tarification dynamique gagnera en popularité.

Pour le moment, les entreprises sont susceptibles de demeurer discrètes concernant leurs stratégies de tarification.

L’impact de la tarification dynamique s’étend au-delà de l’industrie de la restauration rapide au domaine de la vente au détail alimentaire. Un exemple notable est la chaîne de supermarchés allemande METRO (aucun lien avec l’entreprise que l’on connaît ici sous le même nom), qui a fait les gros titres en 2023 pour ses expériences de tarification dynamique. La chaîne utilise des emballages intelligents pour surveiller les dates limites de consommation des aliments frais, permettant des ajustements de prix à mesure que les produits approchent de leur date de péremption. Cette approche innovante atténue le gaspillage alimentaire, mais propose également aux consommateurs une plus grande flexibilité dans leurs décisions d’achat, offrant des avantages clairs à la fois pour le détaillant et pour le consommateur.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, les modèles de tarification dynamique doivent placer les consommateurs au premier plan, en veillant à ce que les avantages ne soient pas uniquement récoltés par l’industrie. L’objectif devrait être de favoriser un marché plus transparent et équitable, où les consommateurs sont dotés des connaissances et des outils nécessaires pour prendre des décisions d’achat éclairées. À cet égard, l’industrie alimentaire a un rôle significatif à jouer dans l’évolution de la tarification dynamique, en mettant l’accent sur l’amélioration de la confiance et de la satisfaction des consommateurs.