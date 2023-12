Une maison est rarement un fonds de pension

L’idée selon laquelle on va s’empresser à la retraite de vendre sa maison rendue trop grande et trop exigeante en entretien n’est que chimère. La vaste majorité des personnes âgées décident de vieillir chez elles le plus longtemps possible, jusqu’à ce que leurs enfants finissent par intervenir ou que leur santé les force à déménager pour obtenir des soins.