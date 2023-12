Tandis que les enfants commencent à manger les chocolats de leur calendrier de l’avent, les adultes réalisent que l’année 2023 s’achève déjà. Personne ne sait ce que nous réserve la suivante, mais en matière d’argent et de finances personnelles, voici les changements qui nous attendent.

CELI

La cotisation maximale au compte d’épargne libre d’impôt passera à 7000 $. Elle est actuellement de 6500 $. Début janvier, le plafond cumulatif atteindra ainsi 95 000 $. Lors de la création du CELI en 2009, on pouvait y déposer 5000 $ par année. Le montant maximal est recalculé chaque année en fonction de l’inflation. Le plafond de cotisation pour le CELIAPP (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété) ne changera pas.

Fonds de travailleurs

Tous les Québécois n’auront plus accès aux crédits d’impôt totalisant 30 % que procurent les cotisations au Fonds de solidarité FTQ et au Fondaction de la CSN. « Si le revenu imposable de 2022 dépasse 112 655 $, en 2024, on n’a pas le droit aux crédits du tout. Ni au fédéral ni au provincial », résume Natalie Hotte, fiscaliste CQFF et partenaire de Raymond Chabot Grant Thornton.

L’accessibilité aux crédits est désormais déterminée en fonction des revenus deux ans auparavant. Et ce revenu imposable maximal changera chaque année. Pour vos cotisations de 2025, le revenu imposable maximal de 2023 passera de 112 655 $ à 119 910 $. En réduisant l’accès de ces fonds aux salariés plus fortunés, environ 60 000 nouveaux épargnants devraient pouvoir en profiter, selon les estimations de Québec.

En outre, le temps minimal de détention de 2 ans de ces fonds pour les 65 ans et plus et les retraités augmentera à 3 ans le 1er juin 2024. Il passera ensuite à 4 ans en juin 2025 et à 5 ans en juin 2026.

RRQ

Si vous faites partie des 2,2 millions de Québécois à qui le Régime des rentes du Québec verse un montant chaque mois, sachez qu’il sera bonifié de 4,4 % dès janvier. Au cours des cinq années précédentes, la hausse moyenne des rentes avait été de 2,9 %, avec un sommet de 6,5 % en 2023.

Les rentes sont indexées annuellement pour tenir compte de l’inflation. Pour 2024, le calcul a été basé sur l’indice des prix à la consommation moyen pour la période allant de novembre 2022 à octobre 2023.

La rente de retraite annuelle moyenne de 7184 $ grimpera à 7500 $, un écart de 316 $ (26 $ par mois).

La rente moyenne des personnes de 65 ans, qui s’élève actuellement à 9700 $, passera à 10 127 $ (+ 427 $ ou 36 $ par mois).

La rente de conjoint survivant, elle, sera bonifiée de 229 $ (5182 $ à 5411 $).

La rente d’invalidité bondira de 575 $ (13 078 $ à 13 653 $).

Ce n’est pas tout. À compter de janvier, les personnes de 65 ans et plus qui travaillent encore pourront cesser de cotiser au RRQ, si elles le souhaitent. Ce faisant, leur employeur suspendra lui aussi ses versements au régime. De plus, il sera possible d’attendre jusqu’à 72 ans pour réclamer sa rente de retraite, plutôt que 70 ans comme c’est le cas actuellement. Chaque année de report bonifie le montant obtenu.

La pension de la Sécurité de la vieillesse

L’inflation fera aussi augmenter les montants versés par Ottawa aux aînés. Le premier versement de l’année 2024 est prévu le 29 janvier, mais le taux d’indexation n’est pas encore connu. Pour les personnes de 65 à 74 ans, le montant maximum actuel est de 707,68 $ par mois, il atteint 778,45 $ pour les 75 ans et plus.

TPS

Ottawa a annoncé la suppression de la TPS sur les services de counseling et de psychothérapie « afin que les gens puissent recevoir le soutien et les soins de santé mentale dont ils ont besoin ». Les patients de ces professionnels économiseront donc plus de 5 % puisque la TVQ est calculée sur le montant avec TPS. La date d’entrée en vigueur n’est pas connue, la mesure devant d’abord être adoptée, ce qui devrait se faire d’ici Noël ou en janvier.

Impôts

Bon nombre de personnes vulnérables passent à côté de prestations auxquelles elles ont droit parce qu’elles ne font pas de déclaration du revenus. Pour les aider, l’Agence de revenu du Canada mettra à l’essai en 2024 un nouveau service de production automatique des déclarations. Les contribuables concernés recevront un avis écrit. Voilà une excellente nouvelle.

Les paliers d’imposition fédéraux augmenteront de 4,7 %. À Québec, les paliers d’imposition seront indexés de 5,08 %.

Cela signifie que le montant personnel de base – cette tranche de revenus sur laquelle on ne paie pas d’impôts – passera à 18 056 $ à Québec, une information particulièrement utile pour les étudiants qui retirent leur REEE. À Ottawa, il s’établit à 14 156 $ ou à 15 705 $ selon son niveau de revenu.

Rénovation d’habitations multigénérationnelles

Vous pourrez réclamer ce nouveau crédit d’impôt remboursable dans votre prochaine déclaration de revenus transmise à Ottawa si vous avez rénové votre maison pour y ajouter une « unité secondaire autonome » permettant à un aîné ou à un adulte handicapé de vivre avec vous. Vous pouvez demander jusqu’à 50 000 $ en dépenses admissibles. Le crédit d’impôt est de 15 % de vos coûts, pour un maximum de 7500 $.

Augmentation de salaire ?

Face aux attentes des travailleurs qui subissent les effets de l’inflation et des hausses de taux d’intérêt, et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, seulement 2 % des employeurs envisagent un gel des salaires pour 2024. La vaste majorité prévoit plutôt des hausses de l’ordre de 3,7 %, en moyenne. Il s’agit de la deuxième augmentation en importance en 15 ans, selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. En général, le salaire des employés syndiqués suit moins la courbe de l’inflation puisque les conventions collectives sont valides plusieurs années. Mais cette fois, la grève des 420 000 travailleurs du Front commun en santé, services sociaux et éducation pourrait créer une grosse exception.