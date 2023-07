La récente résiliation par la Russie de l’accord sur les céréales de la mer Noire, qui permettait l’expédition de tonnes de céréales ukrainiennes vers 45 pays, suscite des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire mondiale. Avec la moitié des exportations alimentaires de l’Ukraine dirigées vers les pays en développement, cette décision pourrait avoir des conséquences importantes.

Le mécontentement historique de la Russie à l’approche du renouvellement de l’accord sur les céréales n’est pas nouveau. Toutefois, pour la première fois, le président Poutine a déclaré explicitement la fin de l’accord, provoquant une incertitude généralisée. La possibilité de reprendre l’accord ou de le suspendre indéfiniment engendrerait des répercussions importantes sur la sécurité alimentaire mondiale. De manière surprenante, de nombreux contrats à terme sur les céréales, y compris le maïs et le blé, n’ont guère bougé depuis lundi, ce qui pourrait suggérer une prolongation imminente. Espérons-le.

Cependant, l’incertitude est hautement indésirable lorsqu’il s’agit de transactions mondiales. L’Ukraine assure une part importante des exportations mondiales de maïs et de blé. Bien que les envois par rail restent une possibilité, l’efficacité du transport par la mer Noire demeure inégalée dans la région.

On ne peut sous-estimer l’importance de l’Ukraine sur le marché alimentaire mondial. Avant la guerre, ses exportations alimentaires avaient la capacité de nourrir 400 millions de personnes, dépassant ainsi l’ensemble de la population des États-Unis.

Les agriculteurs du pays contribuaient au dixième de la production mondiale du blé et à près de la moitié de l’huile de tournesol vendue à l’échelle internationale. Les répercussions de toute perturbation dans cette région résonnent dans le monde entier, à l’instar de ce qui se passerait si le Canada faisait face à une invasion. Telle est la nature interconnectée des marchés mondiaux.

L’accord sur les céréales de la mer Noire a joué un rôle essentiel en apaisant les craintes concernant la sécurité alimentaire et la famine potentielle. Cet accord a évité une situation encore plus grave, les prix alimentaires ayant atteint des sommets dans les épiceries il y a seulement 12 mois en raison des pressions inflationnistes causées par la guerre en cours. L’indice des prix des céréales de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) était de 147,3 points après le début du conflit et a connu une baisse de 14 % en juin, rejoignant les 126,6 points. De même, l’indice des prix alimentaires dans son ensemble a enregistré une baisse notable de près de 12 %, passant de 140,6 points à 122,3 points, au cours de la même période, largement attribuable à l’accord sur les céréales de la mer Noire.

Le changement de ton du Kremlin concernant l’accord sur les céréales reflète probablement l’évolution de la guerre.

Dans une tentative évidente de recourir à tous les moyens nécessaires pour poursuivre ses objectifs, la Russie semble utiliser la faim comme une arme, une tactique historiquement efficace pour infliger des souffrances aux populations.

Le monde a été témoin du côté sombre de la géopolitique alimentaire tout au long de l’histoire, et malheureusement, il semble qu’elle puisse se répéter.

La résiliation de l’accord sur les céréales de la mer Noire menacerait la sécurité alimentaire et la stabilité à l’échelle mondiale. La communauté internationale doit se mobiliser et se rassembler pour prolonger l’accord afin d’éviter des conséquences désastreuses. Cette situation constitue un rappel frappant de l’influence et du pouvoir significatifs de la Russie dans la définition du programme mondial de la sécurité alimentaire. Il faut reconnaître et relever de tels défis pour contrer le mal potentiel qui existe sur la Terre. Alors que le monde fait face à ces problèmes, l’importance de garantir la sécurité alimentaire pour toutes les nations devient de plus en plus évidente.