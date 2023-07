Ce geste constitue une « grave escalade de la militarisation de la faim », ont dénoncé les ministres Mélanie Joly (photo) et Harjit Sajjan.

(Ottawa) La décision de la Russie de se retirer de l’initiative céréalière de la mer Noire constitue une « grave escalade de la militarisation de la faim », a fustigé mardi le gouvernement canadien.

« Le Canada condamne fermement la décision de la Fédération de Russie de retirer sa participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire négociée par les Nations Unies et la Turquie », ont déclaré les ministres Mélanie Joly, aux Affaires étrangères, et Harjit Sajjan, au Développement international.

« Cette décision réimpose de facto un blocus des ports ukrainiens de la mer Noire, ce qui aura une incidence importante sur les exportations mondiales d’aliments ainsi que sur la sécurité dans la mer Noire », ont-ils aussi déploré dans le même communiqué.

Ainsi la Fédération de Russie doit-elle « renouveler immédiatement sa participation à l’Initiative afin d’éviter tout nouveau choc aux systèmes alimentaires mondiaux déjà mis à rude épreuve par sa guerre d’agression contre l’Ukraine », ont sommé les deux ministres.

Ce geste constitue une « grave escalade de la militarisation de la faim », ont dénoncé Mme Joly et M. Sajjan.

Le Kremlin a signifié lundi son refus de maintenir l’accord céréalier signé en juillet 2022 sous l’égide des Nations unies et de la Turquie, et prolongé depuis à plusieurs reprises, dénonçant les entraves au commerce des engrais et des autres produits russes.

En un an, cet accord avait permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, essentiellement du maïs et du blé, contribuant à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et à écarter les risques de pénurie.

Avec l’Agence France-Presse