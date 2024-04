Augmentation de l'impôt sur le gain en capital, hausse de la limite de retrait dans le cadre du RAP, un REEE automatique... et un déficit de 40 milliards. Voici des articles et des chroniques qui traitent du budget fédéral 2024.

Six clés du budget

Chalets, résidences secondaires, actions… Il vous reste environ deux mois pour vendre ce type d’actifs avant d’avoir à payer plus d’impôt sur le gain en capital – un premier tour de vis du genre en un quart de siècle. Des dizaines de milliards en bénéfices risquent d’être réalisés d’ici là.

Le logement s’annonçait comme l’un des thèmes principaux du budget, et c’est le cas : le mot y apparaît 564 fois. Malgré l’effeuillage prébudgétaire, de nouvelles pierres viennent s’ajouter à l’édifice que les libéraux avaient commencé à bâtir. Retour sur les « vieilles » annonces et tour du locataire (propriétaire ? ) de certaines mesures clés.

Notre journaliste présente six mesures qui ont un impact financier sur les contribuables.

Le gouvernement Trudeau n’est pas resté insensible aux appels du milieu des affaires à inciter les gestionnaires de retraite canadiens à investir davantage au pays. Il mandate un groupe pour se pencher sur la question, mais on ignore quand un coup de barre pourrait être donné.

Après la pléthore d’annonces des dernières semaines, on s’attendait à un boom du déficit fédéral, littéralement. Or, ce n’est pas le cas, le déficit de Chrystia Freeland reste stable à « seulement » 40 milliards de dollars.

Le pari de Chrystia Freeland

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Finances, Chrystia Freeland

Nouvelles dépenses. Nouvelles taxes. Pas de retour à l’équilibre budgétaire à l’horizon. Et un signal clair aux jeunes inquiets du coût de la vie qu’Ottawa se préoccupe de leur sort et remue ciel et terre pour régler la crise du logement.

