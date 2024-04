(Montréal) Hydro-Québec n’arrivera pas à consolider toutes les données de son réseau d’ici un an, un élément qui pourrait s’avérer crucial dans son objectif de réduire le nombre de pannes.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« On a 260 000 kilomètres de réseau, on a plus de 4 millions d’équipements sur le réseau de distribution, souligne sa cheffe de l’exploitation et des infrastructures, Claudine Bouchard, en commission parlementaire à Québec, mardi. C’est impossible qu’en un an, on ait fait la mise à jour de l’inventaire de tout ça. »

La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, avait constaté que la fiabilité du réseau d’Hydro-Québec laissait à désirer, dans un rapport publié en décembre 2022. Elle soulignait que le nombre de pannes et leur durée avaient augmenté de 2012 à 2021.

À ce moment, Hydro-Québec avait accepté les conclusions du rapport et avait dit être à pied d’œuvre pour corriger les lacunes observées.

La vérificatrice avait notamment constaté des lacunes quant à la fiabilité des données de la société d’État. Ces lacunes pourraient entraîner des pertes de productivité dans l’entretien du réseau, comme une équipe qui se déplacerait pour effectuer des travaux déjà faits.

En commission parlementaire, Mme Bouchard a été questionnée pendant une dizaine de minutes par la députée libérale Marwah Rizqy, qui lui a posé des questions pointues sur le constat de la vérificatrice sur les lacunes des données.

La consolidation de cette base de données se fera de manière « progressive », a répondu la dirigeante à la députée. « On va inspecter des lignes, on va inspecter des poteaux. Au fur et à mesure qu’on fait cette inspection-là, cette information-là va être disponible dans le système. »

« Jusqu’à tout récemment », quatre divisions d’Hydro-Québec avaient leur propre système de collecte de données et de gestion de l’actif. « On part de plusieurs systèmes indépendants les uns des autres vers une vision globale de la gestion de l’actif », a expliqué Mme Bouchard.

Même avec une base imparfaite, Hydro-Québec parvient à combler certaines lacunes avec l’intelligence artificielle. « On est capable à partir des données qui sont incomplètes, qui ne sont pas toujours fiables à 100 %, mais avec les données des compteurs, on est capable de faire du croisement d’informations. »

Hydro-Québec avait déjà annoncé, en novembre, qu’elle comptait investir entre 45 milliards et 50 milliards d’ici 2035 pour améliorer la fiabilité de son réseau, dans le cadre de son plan d’action 2035. Cela représente des dépenses annuelles d’entre 4 milliards et 5 milliards, soit près du double des montants consacrés au cours des dernières années.

La société d’État s’est donné l’objectif de réduire le nombre de pannes de 35 % d’ici 7 à 10 ans dans un contexte où les évènements météorologiques extrêmes se multiplient.

Mme Bouchard affirme que la société d’État observe des progrès au cours des premiers mois de l’année 2024. « Depuis le début de l’année, nous constatons une baisse de 50 % de la durée moyenne des pannes lors d’évènements météorologiques majeurs. »

Le site Info-pannes fournit désormais une estimation du délai de rétablissement du service, qui permet aux clients d’obtenir une « meilleure visibilité » sur le temps où ils seront privés d’électricité. « Non seulement nous avons introduit ces délais de rétablissement, mais nous les respectons à près de 70 % », souligne-t-elle.