« L’idée de partir en vacances me stresse, car je ne décroche jamais réellement. En plus de penser à ma boîte courriel débordante à mon retour, j’ai l’impression d’abandonner mes clients. Suis-je le seul ? » – Jules, avocat

La question de Jules met en lumière un problème courant dans le monde professionnel : la difficulté à décrocher et à prendre du temps pour soi. En effet, dans notre société hyper connectée au travail, plusieurs sondages montrent qu’une grande proportion de travailleurs au Canada (entre 50 % et 60 % selon les études) ne prennent pas toutes les vacances auxquelles ils ont droit, et qu’une proportion tout aussi grande d’entre eux travaillent pendant leurs vacances.

Cependant, il est essentiel de comprendre les avantages de prendre ses vacances, et ce, tant pour les travailleurs afin de préserver leur santé mentale et physique que pour les employeurs afin de pouvoir compter sur des employés engagés, en santé et disposés à offrir le meilleur d’eux-mêmes. À l’approche de la période estivale, j’aimerais rappeler les bienfaits de s’arrêter et offrir des conseils pratiques à Jules et aux employeurs pour qu’ils puissent favoriser une culture où le repos est valorisé. D’ailleurs, saviez-vous que ne pas prendre ses vacances et ne pas savoir décrocher sont des signes avant-coureurs de la dépendance au travail (workaholism) et que cela augmente les risques d’épuisement ?

Les vacances font du bien

Prendre régulièrement des vacances présente de nombreux avantages pour le bien-être global. Sur le plan physique, cette période permet souvent de bouger davantage, ce qui réduit les risques de maladies liées à la sédentarité, et aussi de se reposer. En prenant le temps de recharger ses batteries, il est plus facile de retrouver une énergie nouvelle pour relever les défis du quotidien. De plus, sur le plan cognitif, le repos augmente le niveau de concentration et de créativité, ce qui se traduit par une plus grande productivité au travail. Enfin, les vacances offrent également l’occasion de passer du temps de qualité avec ses proches, renforçant ainsi ces relations personnelles. En prenant soin de votre bien-être personnel, vous serez en mesure de vous épanouir hors du cadre professionnel et ainsi de vous réaliser à l’extérieur du milieu de travail.

N’oubliez pas que savoir s’arrêter est important pour la viabilité de votre performance à long terme. Les vacances sont comme l’entretien régulier sur une voiture, elles permettent d’éviter des conséquences coûteuses. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir !

Partez l’esprit tranquille

Pour Jules, et tous ceux qui ont du mal à décrocher pendant leurs vacances, il est important de vous déculpabiliser et de recadrer votre perception. Les vacances font partie intégrante de la rémunération globale et constituent un avantage important.

Si vous êtes anxieux à l’idée de prendre des vacances, commencez par établir un plan plusieurs mois avant votre départ. Prévoyez qui assumera vos tâches en votre absence et désignez une personne de confiance qui prendra votre relève pour les demandes urgentes et qui vous contactera en cas de besoin. Travailler en tandem avec un collègue tout au long de l’année peut également être bénéfique pour assurer un point de contact fiable avec ses clients lors d’une absence. De plus, il est essentiel, pour déconnecter réellement, de communiquer clairement son absence à ses clients et collègues. Vous pourrez ainsi mieux gérer les attentes et vous libérer de la pression constante d’avoir à répondre aux courriels.

Finalement, rendre la pareille à vos collègues durant leurs vacances vous permettra de réaliser que votre perception négative d’une absence du travail est probablement exagérée. Le sentiment d’entraide et de bienveillance alors développé par votre équipe se renforcera au fil du temps et vous permettra d’être de plus en plus en confiance lors de vos propres absences.

Vous êtes l’employeur de Jules ?

Les employeurs ont également un rôle crucial à jouer. En favorisant une culture qui valorise le bien-être et la santé mentale, les employeurs augmentent l’engagement durable de leurs employés, leur productivité et leur satisfaction. Encourager et soutenir la prise de congés montre que l’entreprise se soucie de la santé de ses employés et valorise leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

De plus, encourager les vacances permet de réduire le risque d’épuisement professionnel et d’autres problèmes de santé liés au stress, en plus de démontrer que l’entreprise dispose d’une équipe capable de prendre le relais. La prévention de l’épuisement est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles de plus en plus d’employeurs limitent le report à l’année suivante des jours de vacances non utilisés, et le paiement des vacances non prises.

Des pistes de solution

Pour commencer, il est essentiel de porter attention au nombre de jours de vacances pris. Parfois, la réticence à prendre des vacances n’est pas seulement le problème d’une personne, mais plutôt d’un service en particulier ou d’un type de poste. En observant attentivement l’utilisation des congés, il est possible de découvrir les zones plus problématiques dans l’organisation et de « creuser » davantage afin d’en comprendre les causes.

Ensuite, pensez à développer une culture qui valorise la prise de vacances. Cela peut être réalisé en établissant une politique de vacances claire qui vante les mérites du repos, en encourageant le travail collaboratif et la déconnexion, ainsi qu’en reconnaissant et célébrant les vacances. Il va sans dire qu’il est essentiel que les gestionnaires soient sensibilisés à la question et montrent l’exemple en prenant eux-mêmes leurs vacances.

Les gestionnaires peuvent également prendre le temps de discuter avec les employés qui reviennent de vacances, et leur permettre de raconter leur expérience, leurs réalisations et leurs découvertes. Cela renforcera leur sentiment de valorisation à l’extérieur du travail.

En fin de compte, prendre régulièrement des vacances est un investissement dans notre propre bien-être et dans la santé des entreprises. Alors, prenons le temps de nous ressourcer et de profiter pleinement de ces moments de repos. Nous en sortirons énergisés, plus créatifs et plus engagés, prêts à relever les défis qui nous attendent avec une perspective renouvelée. À quand vos prochaines vacances ?