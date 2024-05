« Le marché est monté trop haut, trop vite », a expliqué Quincy Krosby. « Et traditionnellement, il a besoin d’un petit reflux pour corriger ces excès. »

(New York) La Bourse de New York évoluait en légère hausse, vendredi, peu après l’ouverture, en manque d’inspiration faute de publications et d’indicateurs, au terme d’une semaine qui l’a vue établir de nouveaux records.

Agence France-Presse

Vers 10 h 05, le Dow Jones grignotait 0,15 %, l’indice NASDAQ était proche de l’équilibre (+0,02 %) et l’indice élargi S&P 500 grappillait 0,05 %.

« Il n’y a pas de nouvelles qui soient susceptibles de donner une direction au marché », a observé Quincy Krosby, de LPL Financial.

Aucun indicateur n’était ainsi au programme, pas plus que de résultats de sociétés importantes.

Jeudi, le Dow Jones est passé, pour la première fois, au-dessus du seuil symbolique des 40 000 points, mais a calé en toute fin de séance, pour finir dans le rouge.

Patrick O’Hare, de Briefing.com, souligne, lui, que le rapport entre les valorisations du S&P 500 et les prévisions de bénéfices des sociétés qui le composent, est actuellement supérieur de 17 % à la moyenne de ces dix dernières années.

« Il est raisonnable de penser que la progression devient difficile à ces niveaux de prix », a estimé l’analyste.

A l’instar des actions, le marché obligataire était calme. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans se tendait légèrement, à 4,40 %, contre 4,38 % la veille en clôture.

Reddit (+14,74 %) profitait de l’annonce d’un accord avec OpenAI. Le réseau social va donner accès aux contenus postés par les utilisateurs pour développer les modèles d’intelligence artificielle (IA) générative de la start-up.

AMD avançait (+1,41 %) après que Microsoft a révélé, jeudi, qu’il proposerait à ses clients une plateforme d’informatique à distance (cloud computing) équipée de processeurs de ce rival de Nvidia (-0,92 %).

Après l’envolée de lundi et mardi, les « meme stocks », ces titres chouchous d’une communauté de petits actionnaires, revenaient sur terre.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, dévissait de 24,36 %, après avoir quasiment quadruplé en deux jours, lundi et mardi.

Le titre pâtissait de la publication de résultats trimestriels préliminaires, qui ont mis en évidence une contraction de près de 30 % du chiffre d’affaires sur un an.

Les opérateurs se crispaient aussi à la perspective d’une augmentation de capital conséquente, dévoilée par GameStop vendredi.

Les investisseurs plébiscitaient l’éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+2,48 %), retenant son chiffre d’affaires supérieur aux attentes au premier trimestre et ses prévisions également au-dessus du consensus.

Le marché ne tenait pas rigueur au groupe new-yorkais d’avoir repoussé à l’automne 2025 le lancement de Grand Theft Auto VI, initialement prévu durant l’exercice comptable 2025 de Take-Two, qui sera clôturé fin mars l’année prochaine.

Le producteur et distributeur de cannabis Canopy Growth poursuivait son ascension (+4,00 %), favorisée par le lancement, jeudi, par le gouvernement Biden, d’une procédure visant à reclassifier la marijuana comme substance moins dangereuse.