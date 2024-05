Tous les vendredis, une personnalité du monde des affaires se dévoile dans notre section. Cette semaine, Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Regroupant une centaine de chambres de commerce locales et régionales, et quelque 46 000 entreprises membres dans tous les secteurs de l’économie, la FCCQ est l’un des principaux groupes d’influence dans les débats de politique économique au Québec.

Y a-t-il un moment où votre carrière de gestionnaire a décollé ?

C’est en 2013, quand j’ai été nommé vice-président exécutif chez Uniprix, qui était alors la plus grande chaîne de pharmacies indépendantes au Québec, avec 380 pharmacies et 1,6 milliard de dollars en chiffre d’affaires consolidé. À 33 ans, et après une dizaine d’années d’expérience dans la pharmacie au détail depuis ma diplomation de pharmacien, ce poste de haute direction chez Uniprix m’a permis d’élargir mon expérience dans la gestion d’une organisation, allant des relations avec les fournisseurs et les clients jusqu’à la gestion du conseil d’administration en passant par la direction de personnel et des technologies de gestion.

Un bon président, c’est quelqu’un qui…

J’en côtoie beaucoup avec mes fonctions à la FCCQ. Et je constate que ce sont d’abord des qualités humaines qui font un « bon président » pouvant mener son entreprise ou son organisation vers le succès. Entre autres, c’est une personne qui fait preuve d’une bienveillance et d’une écoute véritable envers les gens dans son entourage d’affaires. Quand un président prend la peine d’écouter et de comprendre les intérêts de tout un chacun, c’est rare qu’il prenne ensuite une décision complètement erronée. Aussi, un « bon président » doit bien assumer le rôle de motivateur en chef. Quand le plus haut dirigeant d’une organisation ou d’une entreprise ne parvient pas à transmettre cette motivation, c’est rare que ça fonctionne.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

Il y a trois femmes d’affaires que je trouve très inspirantes, d’autant qu’elles sont dans l’un des secteurs les plus importants ces temps-ci au Québec, celui de l’énergie. Il s’agit de Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l’exploitation et des infrastructures chez Hydro-Québec, de Stéphanie Trudeau, qui est vice-présidente exécutive au Québec chez Énergir (distributeur de gaz naturel), ainsi que de Julie Cusson, qui est vice-présidente principale aux synergies et projets spéciaux chez Boralex (éolien, solaire). Ce que j’admire chez elles, c’est leur combinaison d’une très bonne connaissance des opérations avec une bonne capacité de communication et d’inspiration de leurs équipes dans un secteur aussi complexe que la gestion de l’énergie au Québec.

Quel conseil êtes-vous heureux d’avoir ignoré ?

C’était en 2017, quand j’ai décidé d’effectuer un virage professionnel de la haute direction d’entreprise en pharmacie (Uniprix) vers le milieu des affaires publiques et de la direction de chambres de commerce. Plusieurs personnes ont tenté de m’en dissuader en me disant que je faisais erreur de quitter le secteur pharmaceutique. En rétrospective, je suis content d’avoir ignoré ces avis dissuasifs. Ce virage professionnel m’a permis de combiner mes notions de rigueur scientifique et administrative acquises en pharmacie avec mon intérêt à diversifier mon réseau d’affaires et à m’impliquer dans plusieurs sujets importants pour le Québec.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous ?

Je lui dirais de commencer très tôt à se constituer un réseau de contacts et d’influence dans divers secteurs d’activité. Parce que c’est la diversité de ces contacts qui peut engendrer les meilleures occasions de se démarquer dans sa profession ou son milieu d’affaires. De mon expérience, les professionnels et les gens d’affaires qui réussissent le mieux dans leurs projets sont souvent ceux qui ont le mieux développé et entretenu leur réseau de contacts personnels et professionnels. C’est une leçon de vie qui ressemble à l’épargne à rendement composé : plus on commence jeune, plus c’est payant à la longue.

Que voudriez-vous de plus ou de moins dans votre milieu de travail ?

En tant qu’observateur des milieux d’affaires, je souhaiterais voir plus d’intelligence émotionnelle et de considérations pour « l’autre », pour ce qu’il pense, pour ce qu’il propose. Dans certains milieux de travail, je trouve qu’on a une conception superficielle de la consultation et de la compréhension des idées et des positions d’autrui. En contrepartie, je souhaiterais voir moins de propos haineux et d’incivilités dans les discussions publiques et sur les réseaux sociaux. Je me désole souvent de la facilité et de la rapidité de propagation de tels propos, même dans certains milieux de travail. Je souhaite qu’on retrouve un sentiment plus favorable aux échanges d’idées dans nos milieux professionnels et sociaux.

Quel mot ou expression considérez-vous comme insupportable dans vos discussions d’affaires ?

Je trouve que ça sonne faux lorsque des dirigeants d’organisation ou d’entreprise disent « avoir consulté toutes les parties prenantes » dans une situation ou un projet pouvant susciter de la controverse. On est très frileux à cet égard au Québec. De mon expérience, les hauts dirigeants qui affirment le plus leur intérêt pour la consultation ne démontrent souvent qu’un apparat de consultation. Ça devient même insupportable dans certains cas.

Que faites-vous pour féliciter ou remercier quelqu’un ?

Quand c’est bien fait, remercier ou féliciter des gens pour leur bon travail et la bonne réalisation de leur projet peut être un puissant moyen de valorisation et de motivation. C’est pourquoi je n’hésite pas à le faire dans mon milieu de travail, de façon privée auprès de la personne concernée ou en public devant ses collègues. Quand un haut dirigeant prend le temps de remercier ou de féliciter une personne sous son autorité, ça témoigne de l’importance qu’il accorde à cet employé et ça envoie un message favorable dans son milieu de travail.

Comment faites-vous pour débrancher du travail ?

Avec mes fonctions à la présidence de la FCCQ et mon intérêt permanent pour l’économie et les affaires, je ne ressens pas vraiment le besoin de débrancher complètement du travail. N’empêche, j’y parviens lors d’activités de loisir personnel, telles que le bouquinage en librairie et la lecture de livres variés (romans, essais, bandes dessinées, etc.). Je pratique aussi des activités sportives comme le curling, la course à pied et le vélo de route. Par ailleurs, je suis un adepte des « balades gourmandes » dans les régions du Québec, avec un intérêt particulier pour les activités d’agrotourisme et les marchés champêtres. Ça me permet aussi de discuter avec ces entrepreneurs et commerçants en région.

Finalement, avec Milliard comme nom de famille, étiez-vous prédestiné à une carrière en affaires ?

Ah... Je vous dirais que j’ai pris l’habitude depuis un jeune âge d’entendre des remarques ou des commentaires blagueurs sur mon nom de famille. Êtes-vous riche ? Travaillez-vous pour le devenir ? Et quand on me demande de répéter mon nom, je réponds souvent Milliard, comme le chiffre ! Toujours est-il que mes parents sont du Bas-Saint-Laurent, où il y a quelques familles Milliard, de même qu’en Estrie. On sait que nos ancêtres Milliard étaient d’origine basque, une région du sud de la France et du nord de l’Espagne. C’est ce qui explique le teint de peau légèrement bronzé dans ma famille.