La place de l’intelligence artificielle se fait de plus en plus sentir dans les milieux de travail, et suscite des inquiétudes quant à la pérennité de nombreux emplois.

J’ai 35 ans et je travaille en comptabilité depuis la fin de mes études universitaires. Ce que je lis sur l’intelligence artificielle et les emplois qui sont appelés à disparaître m’inquiète. On dit que plusieurs de mes tâches pourront être effectuées par des algorithmes. Je me demande donc si, dans 10 ans, j’aurai encore un travail ? Comment puis-je m’assurer que ma formation et mon expérience demeurent pertinentes ? – Mathieu

Mathieu, sachez que vous n’êtes pas seul ! J’entends des préoccupations similaires provenant de travailleurs de toutes les professions. La place de l’intelligence artificielle (IA) se fait de plus en plus sentir dans les milieux de travail, et suscite des inquiétudes quant à la pérennité de nombreux emplois. Dans ce contexte, j’aimerais offrir ici quelques réflexions pour comprendre comment demeurer pertinent dans son organisation et sur le marché du travail ; en tant qu’employeur, je crois qu’il est également judicieux d’offrir les occasions de requalification nécessaires pour conserver la valeur de son capital humain.

L’humain possède des qualités uniques

Les récentes recherches sur l’impact de l’IA sur les emplois ne prédisent pas nécessairement l’abolition complète de postes, mais plutôt une transformation des tâches effectuées par les travailleurs. Même si certaines tâches répétitives ou routinières peuvent être automatisées, les compétences humaines sont loin d’être obsolètes. Au contraire, il existe plusieurs qualités humaines que l’IA ne peut imiter ou qu’elle peut difficilement recréer, comme la créativité, le jugement, le leadership, l’empathie et l’éthique, pour ne nommer que celles-ci. Le World Economic Forum a récemment publié une étude faisant état des compétences et des aptitudes qui seront les plus recherchées par les organisations d’ici 2027.

Pour vous assurer que votre formation et votre expérience demeurent pertinentes, vous devez acquérir de nouvelles compétences. De plus en plus d’organisations valorisent l’approche en « T » en matière de développement professionnel. La ligne verticale du T représente l’expertise technique dans une discipline précise (comptabilité, par exemple) et la ligne horizontale du T représente l’étendue des connaissances dans différentes disciplines (approvisionnement, ventes, service à la clientèle, par exemple). Des connaissances transversales combinées à la résilience et à l’adaptabilité sont toutes des qualités qui vous assurent de demeurer pertinent dans un monde où l’IA sera de plus en plus présente.

Il existe plusieurs moyens d’acquérir ces compétences. Vous pouvez envisager un cheminement de carrière latéral, participer à des projets à l’extérieur de votre organisation (regroupements dans votre industrie, associations professionnelles, etc.), suivre des formations et vous tenir informé sur les avancées et les tendances dans votre secteur.

Et n’hésitez pas à vous montrer curieux et engagé envers l’arrivée de nouvelles technologies au travail. Votre attitude positive contribuera à vous positionner comme un allié du changement et pourrait vous valoir un rôle accru dans les plans de votre organisation.

Vous êtes l’employeur de Mathieu

La question de Mathieu soulève également des enjeux d’un point de vue organisationnel. Si vos employés s’interrogent sur leur pertinence, il convient sûrement de réfléchir à la façon dont votre organisation évoluera pour s’adapter à ce nouveau contexte. L’IA permet bien entendu d’optimiser les processus, de réduire les erreurs et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, mais elle perturbe d’autant les façons de faire.

En premier lieu, interrogez-vous sur l’évolution des conditions de marché, sur vos stratégies d’affaires, sur vos objectifs d’affaires et, conséquemment, sur vos besoins en talents pour atteindre ces objectifs. En établissant les capacités organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise dans ce nouveau contexte, vous pourrez mieux déterminer les compétences et les expertises qui seront requises.

Évaluez vos talents actuels. Faites un état des lieux des compétences, des aptitudes, du potentiel et des ambitions des employés. Déterminez les zones de compétences où des améliorations sont nécessaires pour répondre aux besoins futurs de l’entreprise.

Cette évaluation vous permettra de mettre en place une stratégie de gestion des talents ; par exemple, le fameux modèle « Développer, embaucher, sous-traiter, automatiser » (de l’anglais Build, Buy, Borrow, Bot) pourra vous être utile pour combler vos besoins à court et à long terme.

Développer (à l’interne) : Ciblez les employés ayant un potentiel de croissance et investissez dans leur développement professionnel. Offrez des formations, des programmes de mentorat et des occasions de progression de carrière pour nourrir les aspirations de vos gens. Cette stratégie est souvent mise de l’avant pour des rôles très spécifiques à l’organisation ou particulièrement essentiels à son succès.

Embaucher (à l’externe) : Faites l’inventaire des compétences et des expertises manquantes au sein de votre organisation et recrutez des talents externes pour combler ces lacunes. Recherchez des candidats ayant des compétences spécialisées et une expérience pertinente pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. Cette stratégie est souvent mise de l’avant pour des rôles dont l’expertise est facilement transférable d’une organisation à l’autre ou pour des besoins urgents.

Sous-traiter (faire appel à des contractuels ou des consultants) : Explorez des options telles que l’externalisation de certaines tâches ou l’utilisation de consultants pour des projets spécifiques. Cette approche flexible vous permet de répondre à des besoins temporaires ou spécialisés sans mobiliser des ressources à long terme.

Automatiser : Déterminez les tâches répétitives et isolées qui pourraient être automatisées grâce à la technologie. Libérez du temps pour les employés afin de leur permettre de se concentrer sur du travail à valeur ajoutée.

De mon point de vue, l’IA est un outil puissant qui complète les compétences humaines plutôt que de les remplacer. Penser que la technologie va accomplir l’ensemble du travail dans une organisation ou un département, c’est faire fausse route. Les organisations qui sauront marier technologie de pointe et compétences humaines se démarqueront de leurs compétitrices en plus de donner naissance à des environnements de travail dynamiques où des gens comme Mathieu pourront exploiter leur créativité, leur esprit critique et leur jugement pour relever les défis de demain.