Groupe Montoni lancera les travaux de construction fort attendus du site de l’ancienne brasserie Molson cette année, promet son président et fondateur, Dario Montoni.



« On va commencer en 2024, assure-t-il. C’est depuis 2022 qu’on démolit les silos et des bâtisses en arrière de la partie patrimoniale. Le site ne ressemble plus du tout à ce qu’il était. On est prêt à se lancer. »

Il s’agira d’un projet signature pour le promoteur qui a la rare occasion de redessiner l’entrée sud-est du centre-ville de Montréal, sur le bord du fleuve par surcroît. « C’est un honneur pour nous », insiste M. Montoni.

La première phase du chantier consistera à restaurer le bâtiment patrimonial au sud de Notre-Dame qui logera les bureaux administratifs montréalais de Molson Coors, ceux de la fondation familiale Molson ainsi qu’un lieu de culture, d’histoire et de divertissement, de préciser M. Montoni.

En collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Groupe Montoni se promet de bâtir un nouveau quartier pour Montréal qui comptera des bâtiments d’une superficie totale de 6 millions de pieds carrés sur un terrain de 1,1 million de pieds carrés, dont plus de 1500 pieds sur le fleuve. Près de 5000 unités résidentielles sont prévues, et des commerces de proximité totalisant 200 000 pi2 de superficie.

De plus, on y verra un pôle économique d’affaires axé sur l’innovation, un pôle civique incluant une école, le retour à la ville du terrain du parc Sohmer, espace vert riverain offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le président et fondateur de Montoni, Dario Montoni

Pour ce qui est de l’enseigne et de l’horloge emblématiques, ces deux repères visuels seront sauvegardés. « On va d’abord les démanteler, car le bâtiment où les deux se trouvent va être augmenté de 20 étages de plus, précise le promoteur. Puis, on va replacer l’enseigne et l’horloge aux mêmes endroits, mais plus hauts. »

Malgré l’ampleur du défi, Dario Montoni est persuadé de réussir à terminer le réaménagement de ce site stratégique d’ici sept à dix ans.

Quelque 1000 emplois à Mascouche

Molson ne sera pas le seul chantier qui tiendra Montoni occupé en 2024. Le promoteur termine la conversion de l’aérodrome de Mascouche en parc industriel, entamée il y a moins de quatre ans. Au CentreOparc, l’entreprise immobilière a construit pour près de 3 millions de pieds carrés en trois phases pour un investissement total de près de 400 millions. Près de 1000 postes ont été créés chez des employeurs comme Quilicot, St-Hubert, Desjardins et Mondou.

Montoni a acquis en 2022 quelque 6 millions de pieds carrés de terrains à Bromont, là où Québec espère attirer des grands acteurs mondiaux de l’industrie de l’électronique de puissance au cours des prochaines années. « On va commencer à creuser cet été », signale Dario Montoni, sans vouloir identifier les futurs occupants.

Au moment de l’acquisition, Montoni projetait de bâtir jusqu’à 16 bâtiments à vocation industrielle qui répondront à la norme LEED et qui s’intégreront à la nature selon les critères de la biophilie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le nouveau siège social de Montoni est installé au complexe Espace Montmorency, à Laval.

Les bureaux postpandémiques selon Montoni

Installée au complexe Espace Montmorency de Laval, la Maison Montoni, nouveau siège social de l’entreprise immobilière intégrée, veut donner l’exemple en matière de bureaux adaptés à la réalité postpandémique.

Le résultat découle d’une réflexion entre Montoni et Sid Lee Architecture (SLA) qui s’est étalée sur pratiquement huit ans et qui a nécessité une vingtaine d’itérations.

« Quand on s’est assis avec monsieur [Jean Pelland, architecte et associé principal de SLA], on voulait dessiner les bureaux de l’avenir, explique Dario Montoni, président de la société, pendant la visite des lieux par La Presse. On voulait remercier notre staff pour les 25 premières années de l’entreprise. En même temps, on veut leur donner une maison dans laquelle leur bien-être va être pris en considération. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le président et fondateur de Montoni, Dario Montoni, et Jean Pelland, architecte et associé principal, Sid Lee Architecture

Du divertissement à la socialisation

Contrairement au cordonnier mal chaussé, l’entreprise intégrée de conception-construction de projets immobiliers propose à ses 250 employés et à ses clients un condensé des tendances en vogue dans l’aménagement des bureaux en cette ère postpandémique.

Avant la COVID-19, les utilisateurs concevaient des espaces de divertissement. Après la COVID-19, ce n’était plus le divertissement qui était un des aspects importants pour les entreprises ; c’est de créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer et socialiser. Jean Pelland, architecte et associé principal de Sid Lee Architecture

Parmi les lignes de force de la Maison Montoni, notons des espaces communs généreux et éclairés aménagés dans les coins de l’étage, deux escaliers flottants ceinturés de verre reliant les deux étages (42 000 pieds carrés au total) entre eux, un immense balcon-terrasse privé de 12 000 pieds carrés et pas moins de huit modes de travail : agora équipée de mobilier modulable, salle de conférence, salle de formation, atelier, cubicule, table de travail commune de différentes hauteurs, espace individuel avec table de travail à hauteur ajustable, etc.

Le jour et la nuit

La nouvelle maison Montoni n’a rien à voir avec le précédent domicile du groupe. « On a été pendant 25 ans dans un bâtiment industriel, où on a agrandi au fil des ans de 4000 pieds à 28 000 pieds carrés », se souvient Dario Montoni.

« Ce qu’on voit est représentatif de ce qu’est Montoni, ajoute M. Pelland. Montoni aurait pu choisir d’occuper le 16e et dernier étage de la tour. À la place, la société occupe les 2e et 3e étages avec une connexion directe avec l’activité urbaine. »

Effet bénéfique du déménagement, les employés actuels ne se font plus prier pour travailler au bureau. « On constate que les employés viennent au bureau quatre ou cinq jours par semaine », confie M. Montoni. Pour ce qui est des futurs employés, ajoute-t-il, « quand ils arrivent à la réception, on veut qu’ils disent : je veux travailler chez vous ! ».

Espace Montmorency

Projet ambitieux du consortium formé de Montoni et du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Espace Montmorency est un ensemble de 4 tours d’une superficie de 1,3 million de pieds carrés de bureaux, de locaux commerciaux, d’un hôtel de 118 chambres et de 700 logements connecté par souterrain au métro Montmorency.

Annoncé la première fois en novembre 2015, le projet de plus de 450 millions est devenu réalité en juin 2019. Le chantier s’est donc déroulé en pleine pandémie. Quand la COVID-19 a frappé, il y avait des soirs où l’on ne dormait pas, se remémore Dario Montoni. On ne savait plus quoi faire. Fait-on du bureau ? Est-ce qu’on convertit ? Est-ce qu’on fait autre chose ? Mais on croyait au projet. »

Espace Montmorency a souffert en plus des déboires financiers de son partenaire Groupe Sélection, de Réal Bouclin. En mai 2023, une entité du Fonds de solidarité a racheté les parts de Sélection.

Aujourd’hui, Dario Montoni peut dire « mission accomplie ». La location va bon train, y compris dans la tour de bureaux de 420 000 pi2, loués à 90 % par des locataires de prestige comme Deloitte, Intact/Bélair Direct et d’autres.

Pas un mince exploit, sachant que le taux de disponibilité des bureaux lavallois s’élevait à 23 % à la fin de 2023, selon la plus récente étude d’Avison Young.