Véhicules neufs et usagés La fin des pénuries sourit aux automobilistes

Tout est rendu cher. Et plus le temps passe, plus il est difficile de croire que les prix vont redescendre un jour. Mais voici une rare bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes : la pénurie de véhicules – autant d’occasion que neufs – s’est enfin résorbée, ce qui laisse présager des factures plus allégées.